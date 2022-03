– Kis túlzással élve, aranyban gázoltak a régészek a babarci kora avar kori temető feltárásakor. Meglepődtek, vagy számítottak ilyen szenzációra?

– Arra számítottunk, hogy valamit találunk, de hogy ilyen gazdag lelet lesz, senki nem tudta. Az M6-os autópálya új szakaszának megkezdése előtt volt egy előzetes régészeti vizsgálat. Különböző módszerekkel végigkutatták a terület felszínét, így le tudták határolni, hol vannak régészeti jelenségek. Hogy avar temető, és hogy ilyen gazdag lesz, az a próbakutatásnál derült ki.

– Várható-e még, hogy hasonlóan gazdag lelőhely előkerül?

– Talán az M6-oson túl vagyunk, majd most jön az 57-es út megszélesítése Mohács és az M6-os új szakaszának a csomópontja között. Itt is kilenc lelőhelyről tudunk, ezek zömmel középkoriak. Ha ezek középkori lelőhelyek, akkor nagy valószínűséggel hasonlóan mesés kincs nem kerül elő. De tudjuk, soha ne mondd azt, hogy soha. Kis túlzással egy régészeti feltárás a legtöbbször olyan, mint egy kaparós sorsjegy. A munka során tudjuk meg, mit rejt a föld. Különös tekintettel igaz ez egy olyan nagyberuházásra, mint egy útépítés: ilyenkor sokszor az előzetes régészeti kutatások se hoznak száz százalékos eredményt. Bármikor előkerülhet olyan lelőhely, amit az előmunkálatok során nem sikerült azonosítani.



– Térjünk rá Pécsre, amelyet a múzeumok városának is neveznek. Ha végignézzük a múzeumokat, megállapíthatjuk, nem rózsás a helyzet. A régészeti múzeum zárva, a néprajzi épülete romos, a természettudományi van is meg nincs is, hasonlóan a bányászatihoz. A tavalyi kinevezésekor mit vállalt, mik a tervei?

– A koncepcióm, amit elfogadott a város is, hogy összevonjuk a múzeum épületállományát. És tisztázásként, mert kicsit néha keverednek a fogalmak: a Janus Pannonius Múzeum szervezetileg egy intézmény, megyei hatókörű városi múzeum, a meghatározás szerint, amelynek tizenkilenc épülete van, ebből tizenhét kiállítás, ezek azonban a nyilvánosságban elnevezésük szerint is múzeumként szerepelnek, ami azt az érzetet kelti, hogy itt több intézményről van szó. Igaz, hogy vannak, akik szerint ennek a szétszórtságnak is megvan a maga bája, de kiállításaink a város több pontján vannak a városban, ugyanakkor nálunk nincs egy, az ismertséget elősegítő múzeumkép, mint más városban. A terv szerint a Széchenyi tér 12. szám alatti épület lenne Janus Pannonius Múzeum „arca”.



– A volt régészeti múzeumról beszélünk, amelynek felújítását 2010-re Pécs Európa Kulturális Fővárosának évére tervezték, ám ez nem valósult meg. Mikorra várható, hogy végre elkészül?

– A volt régészeti múzeum épületének felújítása húzódik egy ideje. Volt nyertes pályázat, amit visszaadtak, újabb pályázat, újabb tervek, újabb évek múltak el, és minden maradt a régiben. Most úgy néz ki, mederbe érünk. Egy-két hónapon belül, ha minden jól megy, nekiállnak az épület felújításának, és várhatóan 2023-ra elkészül. A felső szint teljesen átépül, ide költözne a régészeti, a történeti és a néprajzi osztály anyagának egy része. Olyan kiállítás lenne, amely végigköveti Baranya, Pécs történetét. Én hiszek abban, hogy egy kiállítás ne csak virtuálisan legyen izgalmas, hanem fizikálisan is. Beterveztem a kézzelfogható tárgyak konstrukcióját. Fegyvereket, a kor ruháit lehetne megnézni, kipróbálni. A felújított épületben információs központ és egy kávézó is működne. És ami jó hír: néhány nappal ezelőtt értesültünk arról, hogy A Magyar Géniusz program keretében ezen elképzeléseink megvalósítására beadott két pályázatunk mindegyike elnyerte a kért maximális összeget, úgyhogy az épületfelújítással párhuzamosan 120 millió forint támogatás igénybevételével elkezdhetjük megvalósítani a tervezett kiállítást.



– A néprajzi ezek szerint elköltözik, de mi lesz a természettudományi és a bányászati múzeummal?

– A mostani tervek szerint a néprajzi múzeum épületéből kivonulnánk. A kiállítási anyag egy része a tehát a Széchenyi téri épületbe költözne, illetve a gyűjtemény mostani várostörténeti múzeumba. A Természettörténeti Osztály kiállítására pályázatok útján igyekszünk forrást találni. Mint tudjuk, a bányászati múzeum föld alatti kiállítását gomba támadta meg. Kollégáink korábbi szakértői tanulmányok felhasználásával készítettek egy nagyon hozzávetőleges becslést, amiből helyre lehetne hozni, ez minimum 100 millió forint. Vagyis minden a pénzen múlik.