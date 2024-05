– Miről is van szó?

– Számunkra a vadász nem egy puskás embert jelent – magyarázta Agyaki Gábor. – Hanem olyan személyt, aki ismeri, tiszteli és gyakorolja a vadászudvarok hagyományait. Az ilyeneket már a beszédükből, néhány mondat alapján felismerjük. Ha az illető például a vad helyett az állat, az elpusztult helyett a dermedt, a nyakörv helyett a nyakló, vagy a póráz helyett a vezeték szót használja, tudjuk, hogy közénk tartozik. Azokkal sincs bajunk persze, akiknek ezekre a dolgokra nincs ilyen szabatos szavuk, csak ők nem a vadászudvarhoz tartoznak.

Agyaki Gábor történeti kitekintésében felelevenítette, hogy az első vadászudvarok az 1600-as években jöttek létre, német területen. Esetükben sem pusztán épületeket, kerítésekkel körbevett ingatlanokat kell elképzelni (persze voltak azok is) a hozzá tartozó vadászterületekkel egyetemben, hanem olyan központokat, ahol a vadászokat „képzik", s vadászokból hofjägerek, azaz udvari vadászok lesznek. Olyanok, akik ismerik például a már említett vadásznyelvet, nemkülönben a kürtjeleket. S hogy mindez mennyire komolyan veendő hagyomány, azt az is jelzi, hogy lényegében a vadászok eszközei is ugyanazok maradtak. Ilyen többek között a szarvasgyilok is, az a tőr, amivel a sebzett nagyvadat megváltják a szenvedéseitől. S a vadászathoz kapcsolódó rituálék, szimbólumok is változatlanok. Előbbiek révén szólhatunk egyebek mellett a szabályos töretátadásról, utóbbiak közt pedig például az úgynevezett farkashorogról is, ami a Hannoveri Vadászudvarhoz tartozást jelzi, s amit ma is viselnek a hagyományok martonfai ápolói is, de még a vérebek fővizsgája után a kutyák szőrébe is belenyírnak, megjelölve ezzel.