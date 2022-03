A házelnököt fogadta a körzet kormánypárti képviselője, Hargitai János, aki beszámolt Kövér Lászlónak a Mohács 500-zal kapcsolatos tervekről, és segítségét kérte a program sikeres megvalósításához.

Hargitai János

Kövér László a mohácsi fórumon arról is beszélt az egybegyűlteknek, hogy a kormánypártok jól állnak a bizonytalanok körében is, ezért is fontos, hogy minél több választót megszólítsanak közülük.



A házelnök arra is felhívta a figyelmet, senki ne felejtsen el négy nemet is behúzni a választással egyidőben megrendezett népszavazáson a magyar gyermekek védelmében.



A szomszédos országban zajló háborúval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a baloldal politikusai fáklyával a kezükben rohangálnak a benzines hordó körül. Kövér László szerint az ellenzék belerángatná az országot a háborúba. A házelnök hangsúlyozta, mindent meg kell tenni, hogy ez a háború minél kevesebb kártétellel és a lehető leghamarabb véget érjen.