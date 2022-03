A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából a kormány a 2022. és a 2023. esztendőt Petőfi Sándor emlékévvé nyilvánította.

Az emlékév egyik kiemelkedő tevékenysége a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi Klubok Kárpát-medencei hálózatának kialakítása, amelynek elindulását Kásler Miklós miniszter március 11-én jelentett be. A bicentenáriumhoz kapcsolódva a Nemzeti Művelődési Intézet a költő születésének 200. évfordulójához, a Petőfi Klubokban számos közösségépítő programmal, rendezvénnyel, valamint színvonalas, kulturális eseménnyel csatlakozik. A program megyénk négy településén indul: Siklóson, Sásdon, Villányban és Szászváron.



Nemes Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóságának vezetője a Siklósi Várban tartott sajtótájékoztatón elmondta, a Petőfi bicentenárium programjai összesen 100 (88 magyarországi, és 12 határon túli magyar) településen kezdődnek el. A Petőfi Klubok feladata az lesz, hogy az elkövetkezendő 40 héten keresztül, minden héten kínáljanak egy olyan kulturális attrakciót a település közösségeinek, amely valamilyen módon köthető Petőfi Sándorhoz, vagy a ‘48-as gondolatisághoz. Ennek keretében egyrészt országos ismertségű kulturális szervezetek (Déryné Program, Filharmonia, Magyar Írók Szövetsége) jutnak el a vidéki településekre, másrészt teret kaphatnak a helyi értékőrző társaságok, történész klubok is.





Könyvespolcokat is elhelyeznek





A Petőfi Klubokat befogadó helyszínek mindegyikén elhelyeznek egy könyvespolcot, amelyen kiadványokat, dokumentumokat, magazinokat tesznek elérhetővé, mellyel kézzelfoghatóvá teszik az egész éves programfolyamatot. A Siklósra szánt első könyvcsomagot Nagy Csaba országgyűlési képviselő adta át Riegl Gábornak, Siklós polgármesterének, valamint Szentgyörgyváry Péter várkapitánynak, hiszen a Petőfi Klubok befogadója a vár lesz. A következő 40 hétben tehát logók, arculati elemek jelzik majd a Petőfi 200-emlékévhez kapcsolódó eseményeket. Az első ilyen programot a hétfőn megtartott március 15-i ünnepségsorozat részeként a Garai Miklós Technikum és Szakképző Iskola diákjai adták.





Batthyány Kázmér-emlékkiállítás nyílt





Hétfőn egy új, állandó kiállítás nyílt a siklósi várban, Batthyány Kázmérnak emléket állítva. Batthyány Kázmérnak, Magyarország első külügyminiszterének hatalmas szerepe volt a 1848–49-es szabadságharcban. Külhonban halt meg, exhumálása után földi maradványait 1987-ben, születésének 180. évfordulóján hozták haza, és a siklósi vár családi kriptájában helyezték örök nyugalomra. A kiállítás megnyitóján Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke is köszöntőt mondott, felidézve Batthyány Kázmér életútját, munkásságának ma is érvényes üzenetét. Szentgyörgyváry Péter várkapitány, a kiállítás ötletgazdája megköszönte többek között a Külügyminisztérium támogatását, valamint a siklósi vár dolgozóinak munkáját is.