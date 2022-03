Az ünnepség alkalmat adott arra is, hogy a jelenkor legjobbjai is elismerésben részesüljenek, így az a négy kolléga is, akik a megyében teljesítenek szolgálatot.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetői, a meghívott vendégek és az elismerésben részesülők a Himnusz elhangzása után Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, műveleti főigazgató-helyettes köszöntőjét hallgatták meg.

Az ünnepi beszéd után a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának műsorát hallgatták meg a jelenlévők, ezt követően dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, főigazgató elismeréseket, előléptetésekről szóló dokumentumokat adott át.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Illés József Károly tűzoltó főtörzszászlósnak, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának.

Forrás: Szőke Péter

A főigazgató szolgálati feladatai kiemelkedő ellátása elismeréseként március 15-i hatállyal soron kívül tűzoltó főhadnaggyá léptette elő Keresztes László tűzoltó hadnagyot, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát.

Forrás: Szőke Péter

Munkakörében hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dicséretben és jutalomban részesült Bocz Gábor Ernő tűzoltó főtörzsőrmester, a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója és Vörös Árpád tűzoltó főhadnagy, a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság műszaki-biztonsági tisztje.

Forrás: Szőke Péter

Forrás: Szőke Péter

Az altábornagy annak a több mint húsz tűzoltónak is gratulált, akik március 10-én a forradalom és szabadságharc 174. évfordulójának tiszteletére rendezett tárcaünnepségen a Belügyminisztériumban vehették át a köztársasági elnöki, illetve miniszteri elismerésüket, előléptetési okmányukat. A rendezvény a Szózat hangjaival ért véget.