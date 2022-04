Az időjárás is kegyesnek bizonyult a szombati rendezvényen, a Tettye még a szokásosnál is jóval forgalmasabbá vált a délelőttől késő délutánig zajló programoknak köszönhetően. Kisebb és nagyobb gyermekekkel egyaránt érkeztek szülők és nagyszülők, fiatal párok, egyetemisták is végigsétáltak az érdekességeket, ismereteket és kézműves termékeket kínáló standok között.

– A Föld napját 1970 óta ünneplik világszerte április 22-én, hazánkban a rendszerváltás óta vált egyre gyakoribbá. Arra buzdít, óvjuk meg a környezetünket, vigyázzunk a természeti értékekre. Ehhez mindannyian hozzájárulhatunk apró cselekedetekkel is. Számos pécsi és környékbeli intézmény, szolgáltató, civil szervezet kapcsolódott be foglalkozásokkal, előadásokkal – mondta el Komlós Attila, a Duna-Dráva Nemzeti Park marketing és kommunikációs menedzsere.

Megismerkedhettünk a gyógynövények szerepével, láthattuk Tóth Árpád fafaragó mestert munkában, természetes alapanyagokkal ismerkedhettünk.

Bepillantást nyerhettünk a barlangkutatás rejtelmeibe, hallhattunk a karsztvíz fontosságáról, kérdőívet tölthettünk ki az ökológiai lábnyomunk és a biodiverzitás kapcsán. A nap folyamán nyereményeket is sorsoltak a résztvevők között, valamint szakvezetéssel lehetett meglátogatni a megújult Pintér-kert Arborétumot. Szász János varázsóráján kísérleteket figyelhettek a kicsik és nagyobbak, illetve kézműves-foglalkozások, színezők segítségével is közelebb kerülhettek a természet értékeinek témájához.

A program ünnepélyes megnyitóját Závoczky Szabolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója, Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, Kővári János, önkormányzati képviselő tartották.

A megnyitón is elhangzott David Brower környezetvédelmi aktivista híres gondolata: a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön – a program ennek tudatosítására törekedett, illeszkedve a Duna-Dráva Nemzeti Park tevékenységébe, mely során az a cél, hogy minden korosztály megszeresse és megismerje a természet értékeit, s érezze felelősségét a megóvásukat illetően.