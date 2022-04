– Az évadnyitón beszélt arról, ajtót kívánnak nyitni a közönségnek. Hogy haladnak ezen az úton?

– Sikerült megvalósítani a terveket, rendszeresen tartunk erkélykoncerteket, a #színháztér projekt keretein belül vidéki településeken csendültek fel operett- és musicalslágerek. Nagy figyelmet fordítunk az online kapcsolattartásra is weboldalunkon és a Facebookon is. Az online chat funkció segítségével is kérdezhetnek tőlünk a nézők, szerencsére a Facebook-oldalunk követőinek száma egyre növekszik. Folyamatosan érdeklődünk a közönségnél, elégedettek-e, mit látnának szívesen. Szerencsére úgy tűnik, jól érzik magukat nálunk, hamar betelnek az előadások. Fut a #gukker videósorozatunk is, amely a különféle színházi háttérszakmákba enged betekintést, továbbá szinte mindegyik előadásunkhoz készítünk werkfilmet. Ezeket a Facebook-oldalunkon is megnézhetik az érdeklődők.

– Milyen további rendezvények várhatók a közeljövőben?

– Készülünk egy “#opera4keréken” programmal: iskolákba fogunk ellátogatni a Bohémélet opera részleteivel, ezzel is nyitva a fiatalok felé. Májusban lesz egy összművészeti fesztiválunk, áprilisban nálunk lesz az Országos Diákszínházi Fesztivál, illetve Kaukázus koncert is lesz a színházban, korábban ilyenre nem volt példa.

– Mi lesz a májusi fesztivál témája?

– VASARELY – színes város, színes színház lesz a címe a május 27-28-i programsorozatnak. Az apropót Victor Vasarely, pécsi születésű festő, szobrász halálának 25. évfordulója és a Pécsi Balett Vasarely-etűdök produkciója adja. Nagy szerep jut a társművészeteknek is, szeretnénk a színházat kulturális centrummá tenni, ahol minden művészeti ág megjelenik. A színház folyosóin kiállításokat tervezünk, május 27-én pedig Caramel lesz a Soron kívül Lutter Imrével című zenés beszélgetős est vendége.

– Korábban nyilatkozta, a társulatépítést is kiemelt feladatának tartja, több fiatal színész érkezett Pécsre az elmúlt időszakban az Ön meghívására. E téren milyen tapasztalatokról tud beszámolni?

– A társulatépítés mindenképp hosszú folyamat. Idén is jönnek gyakorlatra fiatal színészek, s új hozzánk szerződők is érkeznek. Bízunk abban, hogy az újak is szívesen maradnak, jól érzik magunkat nálunk. Azonban látni kell, hogy a mai világban a színház világában is egyre nagyobb a jövés-menés, sok fiatalnak a fővárosi lehetőségek vonzóbbnak tűnnek. Ennek ellenére, lekopogom, azt gondolom, rendkívül jó társulatunk van, akik szeretnek is itt dolgozni. A továbbiakban is ez a cél. Fontosnak tartom, hogy a színészeink évente minimum két jó szerepet eljátszhassanak.

– Korábban hosszú ideig színészként dolgozott a teátrumban, ez segíti az igazgatói munkát?

– Persze, bár nyilván megvannak ennek a maga nehézségei is, az mindenképp segít, hogy ismerem a kollégákat és nagyobb a rálátásom az igényeikre. Törekszem az emberi légkör fenntartására, illetve, hogy rendszeresen tartsam a kapcsolatot, beszélgessek a színház dolgozóival. Újra bevezettük azt, hogy hétfő szünnap a színházban, így mindenki többet tud pihenni, hiszen mi akkor is játszunk a legtöbbször, amikor másoknak ünnepnapok vannak. A koronavírus járvány miatti bezártság után jó érzés számunkra is, hogy újra lehet játszani. Szerencsére gyorsan visszatértek a nézők, közel 100%-os látogatottsággal dolgozunk, mely vidéki színházak között szinte egyedülállónak mondható.

– Színészként is láthatja még a közönség a következő évadban?

– Lényegesen kevesebbet játszom, mint korábban, azt gondolom, ez így van rendjén. Az igazgatói pozíció felelősségteljes munka és rengeteg a feladat. Felkérésre csak olyan szerepeket vállalok, amiről azt gondolom, akkor is én játszanám, ha nem én lennék az igazgató. A következő évadban az ideihez hasonlóan maximum 2 szerepet tervezek majd játszani.

– Említette, iskolákba is ellátogatnak majd opera részletekkel, ez az ifjúság felé való nyitás jele is. Terveznek további programokat a fiataloknak?

– Jövő évadban lesz a második része az Ö.K.Ö.R., azaz az Ö.sszes K.Ö.telező R.öviden előadásnak. Az idei produkció főleg a hetedik-nyolcadikos korosztályt kívánta megszólítani, a második részben a kilencedik és tizedik osztályok diákjait szeretnénk bevonni. Ezúttal még interaktívabb, a nézőket is bevonó előadásra készülünk. Szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatot a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikummal – a táncművész képzéssel, valamint a PTE Művészeti Karával is. Ennek jegyében a kar Zeneművészeti Intézetének hallgatóival a következő évadban egy közös operaproduckiót készítünk.

– Mit tart a színház legfontosabb feladatának?

– A vágyam az, hogy a színház mindig reflektáljon az aktuális hétköznapi életre, a társadalom aktuális helyzetére. A vírus és a háborús helyzet még inkább rávilágított, hogy a színház varázslat kell legyen, s aki belép hozzánk, katarzist éljen át. Szeretnénk a nézőt pár órára kizökkenteni a hétköznapokból, feledtetve aktuális búját-baját. A komédiák esetében pedig az a célunk, hogy felhőtlen, minőségi szórakozásban részesüljön a közönség, ahol órákon át nevethetnek, majd mosolyogva mennek haza a színházból. Vidéki színházként sokéle műfajt színpadra kell állítanunk, ízelítőt adva mindenből, hogy minden néző megtalálhassa az ízlése számára legmegfelelőbb produkciót.

– A társadalmi aktualitásokra különösképp reflektál a május 8-i előadás.

– Amikor műsorra tűztük a Valahol Európában musicalt, ki gondolta volna, mennyire új kontextusba kerül majd a történet. Minket sem hagy érzelmek nélkül az ukrajnai háború, ezért a május 8-i Valahol Európában bevételét a Pécsi Ukrán Önkormányzatnak ajánljuk fel, akik a háborús menekültek segítésére használják fel az összeget - ezért erre az alkalomra támogatói jegyet is vásárolhatnak a nézők.

Különleges darabbal készülnek

Lipics Zsolt a következő színházi évad kapcsán azt is elárulta, számíthatunk színházi nyílt napra, mely során a közönség betekinthet egy-egy próbafolyamatba. Minden produkciót három kamerával, professzionális minőségben rögzítenek, így ezeket a felvételeket is szeretnék a későbbiekben egy-egy darab lefutását követően, amennyiben a szerzői jogi kérdések is tisztává válnak, online elérhetővé tenni. Az évad különlegessége lesz a Maggi és Lillemor című előadás: két Kossuth-díjas pécsi művésznő, Vári Éva és Uhrik Teodóra jutalomjátéka a Pécsi Horvát Színház színpadán, Böhm György rendezésében.