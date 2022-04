Március végén a pécsi állatkert látogatói jelezték, hogy egy kis kenguru, akinek még anyja erszényében lenne a helye, a földön van. Mint az állatkert a közösségi oldalán beszámolt róla, mivel több ivarérett nőstény van a csapatban, így nem lehetett biztosan tudni, melyik is a mamája, illetve azt sem, miért pottyanhatott ki az erszényből, ezért az állatkert dolgozói a kézből való felnevelés mellett döntöttek.

Kezdetben igen kis adag tápszert fogyasztott, ezért napjában (az éjszakát is beleszámítva) legalább nyolc alkalommal kellett etetni. Mára már nagyobb adagokat képes elfogyasztani, a szilárd takarmánnyal is lassan kezd ismerkedni, de így is sok törődést igényel.

– Ember mamája mindent elkövet, hogy a kis Django erős, egészséges, kifejlett kenguruvá váljon, ám addig még hosszú út áll előtte. Szurkoljunk Neki együtt, hogy sikerrel végigjárja ezt az utat – közölte az állatkert a közösségi oldalán.