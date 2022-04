A baloldali városvezetés által sokat szidott előző önkormányzat indította el azt a projektet is, melynek pályázati keltezése még 2016-os, de az MSZP–DK-s irányítású városvezetés idején még egyetlen kapavágás sem történt. A közel 400 milliós fejlesztés célja a magyarürögi patak medrének rendezése, rendbetétele volt – és a baloldal szerint elvileg most is az. Az önkormányzat ellenben most azt állítja, hogy 2021 nyarán – tehát több mint másfél évvel a megválasztásuk után – lakossági fórumokat, egyeztetéseket tartottak, és ezek során kiderült, hogy a helyiek elégedetlenek voltak az alig pár évvel korábban készült, szintén az önkormányzati szakemberek közreműködésével készült tervekkel.



A térség baloldali képviselője, Ágoston Andrea úgy nyilatkozott, hogy a projekt előkészítése „ékes példája annak az újfajta kultúrának, amit a pécsi városvezetés alkalmaz a beruházások társadalmi párbeszéde során”.



Csakhogy Bognár László fideszes képviselő más véleményen van. Szerinte korábban már a tervek is elkészültek, egyeztetések is történtek a lakossággal, és szinte a kivitelezésig eljutottak, de hogy ezt követően mi történt a baloldali városvezetés idején a fejlesztés kapcsán, arról már nincsenek információi.

A városvezetés most azt is állítja, hogy bár az engedélyezési tervekhez kapcsolódó geodéziai felmérés is elkészült, de az azóta eltelt több mint 5 évben jelentős változások történtek a vízfolyás területén, a már bemért fák megnőttek, új műtárgyak, támfalak, kerítések készültek a mederben, illetve azzal határosan. Ezért újabb geodéziai felmérést végeztek, amely fél évvel a lakossági igények után, 2022 februárjára készült el.

A terveket csak az újabb körös véleményeztetés után véglegesítik, ám hogy mikor kerülhet sor a munkálatok megkezdésére, azt lapunk előtt titkolta az önkormányzat.



Két évvel ezelőtt leállították



Hiába életveszélyes az út szélén bandukolni, főleg babakocsikat tologatni a Magyarürögi út mentén, a város baloldali irányítása leállította az itteni járda építését és az árkok rendezését – természetesen a forráshiányra hivatkozva.

Bognár László ez ügyben már két éve kérdést intézett a jelenlegi polgármesternek, aki akkor úgy fogalmazott, hogy az öt szakaszból álló projektnek eddig egy szakaszán készült el a munka, a járvány miatt azonban a beruházást „átütemezték”, de így is csak „bíznak abban”, hogy majd folytatják. Mint ismert, azóta sem került sor a folytatásra, mindössze az előző városvezetés idején elindított rész készült el.

A járdaépítéssel kapcsolatban is érdeklődtünk az önkormányzatnál, de ez ügyben sem válaszoltak, pedig a környékre is egyre több család költözik, újabb és újabb ingatlanokat újítanak fel, tesznek lakhatóvá a környéken.