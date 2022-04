Az egykori kertvárosi Móra Söröző helyén nyílt cukrászat tavaly márciusban nem a legjobb időzítéssel, napokkal a pandémia miatti lezárások előtt nyitotta meg kapuit, ám ilyen rövid idő alatt is belopta magát a pécsi édesszájúak szívébe.

A hihetetlen sebességgel népszerűvé váló vendéglátóhely családi vállalkozásban üzemel. Az ízletes torták és a fagylaltok Csonkáné Kiss Éva mestercukrász szakértelmét dicsérik, míg az üzletet vállalkozószellemű fia viszi.

– 12 éves koromban találtam ki és ígértem meg anyunak, hogy ha nagy leszek csinálok neki egy saját cukrászdát – emlékszik vissza Csonka Márk, aki a kezdőtőkét a „Fiatalok Vállalkozóvá Válása” GINOP-os pályázaton nyerte el vissza nem térítendő támogatásból.

Forrás: Löffler Péter

– A pályázati forrás nyilván nem volt elegendő a teljes beruházásra, de mivel mi magunk csináltuk az egész átépítést saját kezűleg, így sikerült végül mindent tető alá hozni – meséli az ifjú tulajdonos, akitől megtudtuk azt is, hogy hamarosan kerthelyiséggel is gazdagodik majd a cukrászda. A tervek szerint ugyanis májustól már a szabadban is elfogyaszthatják kedvenc tortáikat az egyre népesebb számban visszatérő törzsvendégek.

Az Alice’s Cake-ben családias hangulat fogadja a vendégeket, ottjártunkkor például épp egy vizsla várta az egyik asztal alatt a népes család gyermekeinek terítő alá lecsempészett süteménydarabkáit. Egy cukrászdáról természetesen nem lehet úgy írni beszámolót, hogy ne kóstolnánk meg a kínált finomságait. A torták és a sütemények, mind ízre, mind látványra szakavatott mestercukrászra vallanak és külön kiemelendő, talán nem túlzunk a kijelentéssel, hogy a város egyik legfinomabb fagylaltja kapható a kertvárosi vendéglátóhelyen.

Az Alice’s Cake bátran játszik a fagylaltok ízével, a náluk kapható citromfagyi bevállalósabban közelebb áll a savanykáshoz, mint az édeshez, de a kínálat többi ízén sem érződik az unalmasan megszokott, eltúlzottan édes ízvilág.

A klasszikus vendéglátás mellett a rendelésre készített egyedi kivitelezésű torták jelentik a vállalkozás másik alappillérét. A cukrászkatalógusban szereplő születésnapi torták amellett, hogy rendkívül ízletesek, látványra is vizuális mesterművek egytől egyig.

Ugyanakkor, ha valaki mégsem találja a katalógusban álmai tortáját, lehetősége van arra, hogy egyedi témák és elképzelések alapján készüljön el számára születésnapi asztalának fő attrakciója.