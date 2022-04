A Baranya Megyei Önkormányzattól kapott információink szerint a 2022 és 2028 között zajló program a megye egészére jellemző fejlettségbéli különbségek kezelését hivatott segíteni.



A megyei önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből finanszírozott projekttel közös munkára és megvalósításra hívja Baranya legfontosabb szakmai és gazdasági képviseleteit, a járási székhelyek önkormányzatait, a Pécsi Tudományegyetemet, a Dél-Dunántúli Fejlesztési Zónát és a foglalkoztatási célokban érintett civil szervezeteket.

Lapunk értesülései szerint a Baranya Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnerként a megyei és járási foglalkoztatási rendszerek révén nyújt majd segítséget az önkormányzatnak a célcsoport feltérképezésében és az érintettek támogatásba vonásában.

A megyei helyhatóságtól megtudtuk, hogy Baranyában tavaly ősszel egyszer már sikerrel zárult egy hasonló, 2,7 milliárd forintos támogatással megvalósuló program.



– Legutóbb több mint ezer fő tartós foglalkoztatása valósult meg, javítva ezzel a megye foglalkoztatási helyzetét, kiemelt tekintettel a Covid–19 vírus okozta munkaerőpiaci nehézségekre is – értékelte az elmúlt év hasonló programját Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke.



A járadéknak vannak feltételei



Azok az állásukat elvesztett munkavállalók igényelhetik 2022-ben az álláskeresési járadékot, akik az igényléstől számítva visszamenőleg három évben legalább 360 napot dolgoztak, vagy rendelkeznek jogosultsági idővel. A jogosultsági idő nem más, mint az az időtartam, amikor a munkavállaló folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, hossza pedig a ledolgozott napok száma. A jogosultsági időbe beletartoznak azok az esetek is, ha egyéni vagy társas vállalkozásban dolgozott, illetve ha közfoglalkoztatott volt.

Az álláskeresési járadék nem csak akkor igényelhető, ha a munkaadó mond fel vagy a felmondás közös megegyezéssel születik, hanem abban az esetben is, ha a munkavállaló bontja fel a munkavégzésre vonatkozó szerződését.



Akár vállalkozóvá is válhatnak



Azok a vállalkozószellemű álláskeresők is kaphatnak segítséget, akik nem munkát keresnek, hanem életképes ötletük van, tőkéjük azonban nincsen saját vállalkozás indítására. A Baranya Megyei Kormányhivatalnál legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők 1.500.000 forint vissza nem térítendő tőketámogatásra és hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő mértékű, vagyis havi 200 000 Ft/hó vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak. Az egyszeri tőkeinjekció illetőleg a hat hónapig folyósítható összeg külön-külön és egyben is megpályázható. A „Vállalkozóvá válás támogatása” pályázat dokumentációja a lakhely szerint illetékes járási kormányhivatalnál érhető el.