A terv az volt, hogy a tó körül számos gyerekprogrammal készülnek, ám az időjárás közbeszólt. Havazott, fújt a szél, ám a szervezők úgy döntöttek, a rendezvényt sátrakban tartják meg.

– Mikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, felajánlottam két lelkész ukrán barátomnak, hogy ide meneküljenek családjukkal. Olyan területen éltek, amit rögtön bombáztak az oroszok. Mikor megérkeztek, láttuk, hogy még több segítségre van szükség az ukrán családok számára – mesélt a kezdetekről Stanzel Balázs, a Golgota Keresztény Gyülekezet lelkésze, aki egyben az ukrán családi nap szervezője volt.

A Golgota Keresztény Gyülekezet közel harminc családnak segített a pécsi ukrán kisebbségi önkormányzattal közösen szállást találni Baranyában, de hasonlóképpen járt el más keresztény szervezet is, akik szintén számos menekültet fogadtak be. Ekkor felmerült az az ötlet, hogy egy családi napot kellene szervezni részükre, hogy találkozhassanak egymással, beszélgethessenek, ismerkedjenek. A szombati rendezvényen jelen volt a baptista, a pünkösdista, a hitgyülekezet és számos más egyházi felekezet, sőt a Magyar Vöröskereszt és a Misina Állatmenhely is kitelepült. Érkeztek a pécsi egyetemről pszichológusok, az orvosi kar macikórháza, de mint megtudtuk, baranyai iskolák igazgatói is jelen voltak, mert felmerült, hogy egy külön felzárkóztató osztályt indítanának az ukrán gyerekek részére, akik szüleikkel hosszú távon maradnának Baranyában.



Összefognak



Becslésünk szerint 80-90 ukrán menekült volt a rendezvényen. Nagyszülők, anyukák gyermekeikkel, de apukát is láttunk, mert mint megtudtuk, a nagycsaládosoknak megengedték, hogy a család férfitagja is elhagyhassa Ukrajnát. Kiderült, egy 8 hónapos terhes anyuka is érkezett a megyébe, akinek most abban segítenek, hogy Pécsen világra tudja hozni a kisbabáját. A szervező, Stanzel Balázs lapunknak elmondta: ilyen példás összefogást még sosem tapasztalt.