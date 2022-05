– A környezettudatos innovációk és a kényelmi újítások, a mesterséges intelligenciával vezérelt megoldások mind a mérnöki szakértelmen alapulnak – mondta el Kukai Tibor.

– Az, hogy az adott eszközöket, szolgáltatásokat miként használjuk, már nagyban a felhasználók felelőssége is. A mai társadalomban az ökológiai tudatosságot, a pazarlás megfékezését és a fenntarthatóságot illetően szükség van más társadalomtudományok, etikai diszciplínák által kínált rálátásra is. Ahhoz, hogy a társadalom a megfelelő igényeket tudja megfogalmazni, a mérnöki tudományokkal való kiemelt párbeszéd szükséges – fogalmazott a Tüke-díjas mérnök.

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) nemrégiben Pécsen tartotta országos választmányi ülését, ezt követően az országos szervezet elnöke, Wágner Ernő is nyilatkozott lapunknak a mérnöki szakma társadalomban betöltött szerepéről.

– Legfontosabb feladatunk a fenntartható fejlődés biztosítása. Ennek érdekében a kormány támogatásával a kamara a többi között ingyenes energetikai tanácsadást biztosít magán­embereknek, illetve cégeknek – mondta el az elnök, s egy fontos gyakorlati tanácsot meg is osztott az olvasókkal.

– Talán kevesen tudják, hogy egy ház energiamérlegének javításához legcélszerűbb a padlás szigetelése. Míg a nyílászárók cseréje maximum 6 százalékos javulást eredményez, a harmadannyiba kerülő padlásszigetelés egy Kádár-kocka-épület esetében 30 százalékos megtakarítást jelenthet.

Wágner Ernő arról is beszámolt, a kamara célja, hogy a tanácsadás mellett ismeretterjesztéssel is segítsenek az eligazodásban. Elmondta, szívesen részt vennének egy zöldautóprogramban, amely során azok az autósok, akik otthon, például napelemmel kitermelik azt az energiát, amit elhasználnak a járművel, különféle kedvezményeket kaphatnának.

Az elnök úgy látja, előbb-utóbb egyre fontosabbá válhat például a napelemekkel megtermelt energia megfelelő betárazása a háztartások számára – az országos elektromos hálózat terhelése helyett.

– Ha ezekben a fontos innovációkban a mérnökök egyre nagyobb felelősséget vállalnak, úgy vélem, a szakma társadalmi elismertsége is tovább fog nőni – tette hozzá.

A mérnöki kamara 21 tagozattal működik, s a különféle ágazatok együttműködése rendkívül fontos. Ezt hangsúlyozta a PTE Műszaki és Informatikai Kar (MIK) dékánja, Medvegy Gabriella is. A dékán kiemelte, minden mérnöki alkotás, innováció mögött számos szakértő együttműködése áll, a műszaki területen az egyeztetés és visszacsatolás igénye különösen magas.

Kiváltképp most, hogy egyre több területen mutatkozik meg a mérnöki tudás igénye, a környezetvédelem mellett az orvostudomány és az egészségügy területén is egyre több együttműködésre van szükség – erre példa az egészségügyi mérnök mesterképzési szak is.



Oda-vissza áramlik a tudásanyag

Kukai Tibor azt is elmondta, míg sok esetben az idősebb generációk oktatják a fiatalokat, a mérnökök esetében az oda-vissza tanulás kiemelten szükséges. A fiatalok ugyanis olyan informatikai eszközök és technológiák között nőnek fel, hogy ezek számukra sokkal inkább magától értetődőek, mint idősebb elődeiknek.

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara számára ezért is fontos az egyetemmel és a műszaki hallgatókkal való együttműködés. Amellett, hogy a fiatal és leendő mérnökök számára tartanak előadásokat, őket is felkérik arra, hogy mutassák be a számukra természetes, modern technológián alapuló megoldásokat és új ötleteket. Ezzel is segíteni kívánják az információcserét és az együttes gondolkodást a társadalmi igényekre adott válaszokat és megoldásokat illetően.