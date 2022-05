Bár az oktatás anyaga, témái, módszerei és formái sokban változtak az elmúlt évtizedek során, s a digitális technológia korában egyre hangsúlyosabb változások várhatóak, van egyfajta állandóság is az iskolák működésében. Némely intézmény folytonossága már történetiségében is megragadható: egyetemünk mellett gimnáziumaink közt is akad, amely több évszázados történelemre tekint vissza.

Az iskolai élet folyamatossága azonban abban is áll, hogy mindig is a fiatalság életének, hétköznapjainak szerves része volt és lesz. Az osztálytermek, folyosók és iskolaudvarok nyüzsgése, a diákság élni akarása, folytonosan megújuló kreativitása egyfajta megnyugtató érzést is magában hordoz, hirdetve, az élet, bármilyen történelmi és társadalmi események övezik is, utat tör magának, új és új élményeket, meglepetéseket tartogatva.