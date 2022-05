Önnek, mint ötven év felettinek mennyire fontos az egészsége? – ezzel az álkérdéssel indították a telefonbeszélgetést munkatársunk számára is annak a cégnek az emberei, akik szív- és érrendszeri vizsgálatokra hívják be telefonon az embereket egy Pécsett bérelt ingatlanba. Ezt „prevenciós központként” emlegetik, és de lapunk munkatársa hiába igyekezett megtudni, hogy pontosan mi a cég neve, konkrét válasz helyett végül csak sértegetést kapott, majd az őt hívó cég ember rácsapta a telefont.

Egy komlói férfi és felesége azonban nem úszta meg ilyen olcsón. Április végén ugyanis a fekvőbeteg férfi felesége elment egy ilyen „egészségügyinek” tűnő szűrésre, ahol aztán elmondása szerint elvégeztek egy húszperces vizsgálatot az asszonyon, aminek értékelésekor azt állították, hogy nagy probléma van az asszony agyi ereivel, és ha nem történik sürgős beavatkozás, akkor néhány napon belül sztrókot vagy agyvérzést kaphat. Ettől szinte sokkot kapott, halálfélelme lett – mesélte az asszony.

Hozzátette, hogy rögtön a helyszínen felajánlották neki, hogy van megoldásuk a tragédia megelőzésére, a nő pedig a félelemtől elkábulva bele is egyezett a vásárlásba. Már a helyszínen kifizetett harmincezer forintot és zavarodottan alá is írt még egy papírt, pedig nem is tudta mi szerepel abban, csak annyit értett, hogy 220 ezer forintba fog neki ez kerülni.

Csak otthon kezdett számára tisztulni a kép, hogy a fizetős egészségügyben is pontosabb diagnózist kaphatott volna. Majd annak is utánajárt a párja, hogy sem egészségügyi, sem gyógyászati segédeszköznek nem minősülnek azok a gépek, amiket megvásároltattak velük, azok csupán wellness célra készültek.

A család végül úgy döntött, nem fizet, ezért ügyvédhez fordultak, hogy visszakaphassák a pénzüket. Közben egy nyilvános Facebook-csoportban sorstársakat is kerestek, és mint kiderült, több baranyait is elérhettek.

Kerestük a rendőrséget is, egyelőre nem tudtak pontos választ adni kérdéseinkre. A szóban forgó cég egyébként egy fővárosi panel 8. emeletére van bejegyezve, a főtevékenysége „villamos háztartási készülék kiskereskedelme”. Az adott ingatlan vélhetően a székhelyszolgáltatást nyújtó iroda lehet, mivel számos cégnek is ugyanitt található a székhelye. A cégvezetéshez hivatalos e-mailes, telefonos elérhetőségre nem bukkantunk.

Ugyanakkor a Dunántúli Napló már beszámolt hasonló ügyről, évekkel ezelőtt a mostanihoz kísértetiesen hasonlító módon keresték fel az idősebb korosztályt egy másik „vállalkozástól”, majd az erről szóló cikkünk után összepakoltak és elhagyták a várost.