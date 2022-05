A BIOKOM NKft. városüzemeltetési tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra, a környezeti terhelés csökkentésére. A társaság ezért is döntött tavaly szeptemberben amellett, hogy az üzemeltetésükben lévő Pécsi Központi Temetőben is bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést.

Kék színű gyűjtőedényeket helyeztek ki a sírkert több pontján, amelyekben a látogatók háromféle hulladékot gyűjthetnek elkülönítetten: a műanyag palackot, az egyéb műanyag hulladékot (műanyag mécsest, virágtartót, virágot), valamint az üveget, üvegmécsest. Az edényeken jól láthatóan elhelyezett matricák segítik a hozzátartozókat, hogy hova milyen hulladék kerülhet.

Az addig megszokott ketreces gyűjtőedények sem tűntek el, de a társaság ott is átállt a szelektív gyűjtésre. Ez azt jelenti, hogy a tárolók egy részében most már kizárólag zöldhulladék helyezhető el, amit komposztálás után újra lehet hasznosítani. A másik részükben pedig a már nem hasznosítható, vegyes hulladék gyűjthető. Arról, hogy melyik ketrecben milyen típusú hulladék helyezhető el, szintén táblák tájékoztatják a sírkert látogatóit.

A társaság szelektív gyűjtéssel kapcsolatos tapasztalatai kedvezők, a temetőlátogatók többsége rendeltetésszerűen használja a gyűjtőket, a sírgondozás során keletkező hulladékot a megfelelő edénybe helyezi el. A pozitív fogadtatás miatt a közeljövőben tovább fogják bővíteni a rendszert, és a Rauch János Városi Sírkert Megújítási Program keretében a központi temető területén még több kék színű edényt helyeznek el.

A hulladék elkülönített gyűjtésével a pécsiek is aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a város elérje a 2030-ra kitűzött klímacélt, vagyis, hogy addigra Pécs még zöldebbé, élhetőbbé váljon – ehhez egyébként is elengedhetetlen a széleskörű együttműködés az önkormányzat, a helyi vállalkozások és a lakosság között.

A BIOKOM NKft. is igyekszik segíteni a klímasemlegesség elérését, a sírkertben megvalósult, illetve tervezett fejlesztések is ezt a célt szolgálják. A központi temetőben a közelmúltban energiahatékonysági fejlesztéseket is megvalósítottak, valamint beszereztek egy elektromos pompaautót szintén a Rauch János Programhoz kapcsolódóan. Emellett tervezik, hogy tovább bővítik a gépjárműparkot elektromos meghajtású autókkal, valamint akkumulátoros gépeket szereznek be a fenntartási feladatok elvégzéséhez.