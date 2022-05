Miután a helyi stáb 5 baranyai lányt ajánlott a szakmai zsűrinek, ők eldöntötték, hogy Baranya megyét ismét Vészi Panna Eperke képviselheti az élő show-ban.

Molnár Irina, a zsűri egyik tagja, a Mediaworks értékesítési igazgatója elmondta, hogy a legfőbb szempont a természetes szépség volt a választásnál. Kárpáti Rebeka, az idei évad háziasszonya és mentora elsősorban a harmóniát figyelte a lányokon. Vereb-Horváth Eszter, a Muse de la Mer fürdőruhamárka tervezője és megalkotója elmondta, hogy mivel az ő kollekciójában fognak a lányok versenyezni, természetesen figyelte az alakjukat is, de nagy hangsúlyt fektetett a természetes bájra.

Vészi Panna Eperke tizenkilenc éves keszüi lány, már tavaly is ringbe szállt a versenyben, egészen a döntőig menetelt. Most pénzügy és számvitel szakra jár, utána pedig belsőépítésznek szeretne tanulni, mert nagyon megtetszett neki ez a szakma. A sport mindig is az élete része volt, nem válogat a sportágak között, de mostanában inkább konditeremben edz. Nem csoda, hogy formában akarja tartani magát, hiszen álma, hogy a modellszakmában el tudjon helyezkedni. Jó úton jár, a tavalyi Tündérszépek óta is több fotózáson vett részt, ezekből a képekből válogatott nekünk idei pályázatához.

– Nem gondoltam volna, hogy idén is továbbjutok. Megnéztem az eddigi tendenciákat, sokat rágódtam a versenyen, mert azt láttam, hogy az előző években akik már a döntőig jutottak, a következő évben nem sikerült újra bejutniuk. Aztán persze úgy voltam vele, hogy veszteni nem vesztek semmit, miért ne próbálnám meg – osztotta meg lapunkkal gondolatait a szépség.

Mint elmondta, a nagymamája volt a leglelkesebb a verseny során, mindig ő osztotta meg a szavazási lehetőséget ismerőseivel, figyelte, hogy melyek a verseny fejleményei. Ő hívta fel, mikor meglátta hírportálunkon, hogy idén is sikerült továbbjutnia.

– Persze szeretném, hogy végre korona kerüljön a fejemre, de nekem már az is egy győzelem, hogy idáig eljutottam a versenyben. Nagyon élveztem a tavalyi szereplést, sokat tanultam belőle, és ezt idén szeretném kamatoztatni. Én is ugyanolyan lány vagyok, mint a többiek. Nekem is megvan a magam kihívása, visszahúzódó ember vagyok, de ezt le kell győznöm minden alkalommal. Megtanultam azt, hogy fontos a nyitottság, nem szabad, hogy a félénkség, vagy az izgulás elvigyen mentálisan. Talán ez a legfontosabb, amit tavaly megtanultam, és idén szeretném is kamatoztatni.



Érdemes osztani a szíveket

Baranya megyében azok is izgulhatnak, akik szavazóként vesznek részt a versenyben. Május 5-e és 26-a között akik szívecskékkel pontozzák a lányokat, értékes nyereményre tehetnek szert. A Mediaworks Hungary Zrt. a játék során egy két főre szóló wellnesshétvégét sorsol ki a gárdonyi Vital Hotel Nautisba. Fontos megjegyezni, hogy a sorsolásban csak az vehet részt, aki a bama.hu hírportálon regisztrál, a szavazáskor felugró ablakban pedig bejelöli, hogy részt szeretne venni a nyereményjátékban.