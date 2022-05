A nyáresti programok elengedhetetlen része a régi idők hangulatát idéző szabadtéri mozi, amelyből már Baranya megyében is egyre több van. Harkányban évek óta rendezik, hiszen a városba látogató fürdővendégek és a helyiek is nagyon szeretik a sötétedés utáni filmnézést.

A Zsigmondy sétány szabadtéri színpadánál idén is lesznek vetítések, az iskolai vakáció kezdetétől, június 16-tól egészen augusztus 11-ig (július 14. kivételével) minden csütörtökön várják a mozizni vágyókat. Villányban szintén évek óta nagyon kedvelt a Fröccsmozi program, amely idén nyáron is szombati napokon csalogatja a filmkedvelőket a Diófás térre. Június 18-án lesz az első vetítés, majd egészen szeptember közepéig csak azokon a szombatokon marad el, amikor a város nagyrendezvényeit, fesztiváljait tartják.



Sásdon tavaly alakították ki a kertmozit, Jusztinger János polgármester álma volt ugyanis, hogy újraélessze a településen a régi idők kertmoziját. A közösségi oldalon felmérést végzett, hogy a városlakóknak van-e igényük az ilyen kulturális eseményre.

Rengeteg pozitív visszajelzést kapott, így elindulhatott a projekt, az engedélyek beszerzése, a helyszín kiválasztása. A vetítéseket a Szoborkertben tartották heti rendszerességgel, és előtte a sásdiak a közösségi oldalon választhatták ki a három filmajánlatból, hogy melyiket szeretnék megnézni. A polgármester elmondta, az idén folytatják ezt a programot, sőt egy jobb projektort is beszereznek, hogy még élvezhetőbbé tegyék a felvételt. A szünidő elejétől akár heti több alkalommal is várják a mozizni vágyókat.

A sásdi példa más településeket is arra ösztönzött, hogy érdemes ezzel a programlehetőséggel foglalkozni.

Pasztorek Zoltán, Szentlászló polgármestere elmondta, a lapunkban olvasott cikk után döntöttek arról, hogy a községükben kertmozit alakítanak ki. A Magyar Falu Program keretében falunapokra, rendezvényekre elnyert egymillió forint támogatást fordították arra, hogy a szükséges eszközöket beszerezzék. Már az első mozizást is megtartották április végén, a Szentlászlói Csuhémúzeum udvarán az Indul a bakterház című klasszikust nézték meg, és mozizáshoz ingyenes popcornt és üdítőt is biztosítottak. A községvezető elmondta, a nyáron több mozis alkalmat is szerveznek majd.



A moziműsort is láthatjuk előre



A városok, települések szabadtéri moziműsora egyelőre még nem ismert, a Harkányban vetítendő filmekről június elejétől tájékozódhatnak az érdeklődők a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok Facebook-oldalán, a Villányban várható Fröccsmozikkal kapcsolatban pedig a villany.hu weboldalon találnak információt a látogatók. Érdemes azonban követni a lakóknak a helyi híreket is, hiszen olyan település is van, amely egy-egy alkalommal szervez rendhagyó filmnézős programot. Görcsönyben például két hete tartottak a focipályán rendhagyó batyus pikniket, és szabadtéri mozit, amelynek nagy sikere volt, családok, baráti társaságok mozdultak ki a tavaszi grillezős, bográcsozós, mozizós programra.