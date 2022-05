– Minden gyerek szereti az informatikát?



– Szerintem a kedvenc tantárgyak elsősorban tanárfüggők, de az informatika valóban ott van az első háromban.



– Azok jelentkeznek ide, akik imádnak a gépen játszani, chatelni?



– Én azt ajánlom mindig a szülőknek, hogy jöjjenek el egy nyílt napunkra, tájékozódjanak. Mert az a gyerek, aki otthon sokat lóg a telefonján vagy a laptopon, még nem biztos, hogy valóban kíváncsi a programozásra, a felhasználói programokra is.



– Milyen képességek kellenek az informatikusi pályához?



– Tévhit az, hogy kiváló matekos legyen a gyerek. Elsősorban a kitartás, a szorgalom a lényeg és a logikai készség.



– Mi tartja a katedrán? Hiszen programozóként sokkal jobban keresne.



– A tudás átadása ösztönöz, amikor visszakapom mások sikerében, amit befektettem és látom az örömöt az előrelépésükben. És úgy hiszem, egy tanárnak manapság elsősorban mentornak kell lennie.



– Hogy értékeli a régióban elsőként elnyert Tan-IT Díjat?



– Szerintem kitűnő ötlet volt az IVETÁR-tól (Informatikai Vezetők Társasága) a létrehozása, hiszen minden ember örül annak, ha elismerik azt, amit csinál. Személy szerint fontosnak tartom, hogy a diákjaim ne csak megszeressék az informatikát, de iskolánk jó hírnevét továbbvíve, idővel a helyi pécsi cégek informatikus szakember gárdáját erősítsék.



– Miként tud a diákok érdeklődési körével lépést tartani?



– Mivel a tárgy rendkívül gyorsan fejlődik, ezért külön aktuális jegyzeteket készítek a számukra, amit bátran kritizálhatnak. Mindig mindent átbeszélünk, így magam is együtt fejlődök velük és alkalmazkodom az új igényeikhez.



– Akkor is a gép előtt ül, amikor lazít?



– Hogy képben legyek, a legfontosabb játékprogramokat megnézem, de inkább a sport az, ami kikapcsol. Korábban fociztam, kondiztam, a két gyerek mellett viszont leginkább a családi séták jelentik a pihenést.



Húsz éve tanít már a Radnótiban



Lutz Tibor György 1978-ban született Pécsett. Felsősként az első pécsi informatikai képzésre járt az Árpád fejedelem úti általánosba. A Hevesi György Szakközépiskolában érettségizett informatikai tagozaton. A PTE-PM Műszaki Karán végzett mérnök-informatikusként, tanári szakon is lediplomázott, majd minőségügyi szakmérnöki címet szerzett. Az első – két év svédországi kitérőt leszámítva – és egyetlen munkahelye 2002 óta a Radnóti Szakgimnázium, itt lett rendszergazda és informatikatanár. Felesége, Ratalics Kata testneveléstanár, Benedek fiuk 11, Panna lányuk 1 éves.