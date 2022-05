Sor került a kiemelt műemléki védettséget élvező épület külső rekonstrukciójára, a nyílászárók és a világítás teljes korszerűsítésére is – a Magyar Kormány 50 millió forintos támogatásával. Bővült a nemzetiségi kulturális intézmény szolgáltatási repertoárja is, kiállítóhely és multifunkcionális közösségi terem is létrejött. A klub épülete régen a pécsi káptalan birtokát képezte, innen került később állami kézbe, most az Országos Horvát Önkormányzat tulajdonában áll.

Jelenleg a megújult földszinti kiállítótérben Zlatko Prica, pécsi születésű horvát festő képeiből láthatunk kiállítást a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből, mely 19-éig látható, ezt követően várhatóan egy másik kiállításra kerül majd sor. Ősztől fotószakkör elindítását tervezik, amelynek fő témája a magyarországi horvátság életének bemutatása lesz.

– Szeretnénk évi 8-10 kiállítást szervezni, horvát művészek alkotásaiból, illetve a horvátságot érintő témákban. Úgy gondolom, az is feladatunk, hogy a körülöttünk élőket is megszólítsuk, bemutatva a horvátság kultúráját, megismertetve szokásainkat, értékeinket. A klubunk elsősorban természetesen a pécsi és környékbeli horvátságnak kíván lehetőséget teremteni a nyelv és a kultúra ápolására, közösségi programok tartására, de emellett szeretnénk a többségi nemzet felé is aktívan nyitni – mesélt a célkitűzésekről Sárosác Mihály, a klub vezetője.

A klubba van bejelentve a Pécsi Horvát Önkormányzat is, illetve számos civil szervezet, többek között az August Šenoa asszonykórus, a Pécs-Baranyai Horvátok Vadász, Kulturális és Gasztronómiai Egyesülete, a Baranyai Horvátok Egyesülete.

Az August Šenoa Horvát Klub április végi átadóján többek között részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki hangsúlyozta a nemzetiségek szerepét.

– Nagy öröm látni, hogy Baranyában különösen harmonikus a nemzetiségek közötti együttműködés. Fontosnak tartjuk a nemzetiségek egyházi, kulturális és oktatási intézményeinek támogatását, hiszen pótolhatatlan értéket jelentenek. Igyekszünk nemcsak a nagyobb településekre koncentrálni, hanem a kisebb falvak templomait, épületeit is felújítani – a jövőben is számíthat ránk a horvátság is – mondta lapunknak Soltész Miklós.



Új kötetet is bemutatnak

– Nyáron általános iskolásoknak lesz a klubban kreatív rajzos tábor, illetve fiataloknak és idősebbeknek is indulnak zarándoklatok Medjugorjébe, melyekre már most sokan jelentkeztek – mesélte Sárosác Mihály. Május 12-én 17 órakor könyvbemutatót tartanak a Baranya Megyei Horvát Önkormányzat által kiadott kötetről. A könyv címe magyarul úgy hangzik, „Az én Baranyám, szeretett táj” és a baranyai horvátság életét, településeit, kulturális és vallási életét mutatja be színes fotókkal, életképekkel.