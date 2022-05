Az ókortudománnyal foglalkozó egyetemek országos rendezvényének idén két különlegessége lesz: sort kerítenek két kortárs – ám emellett Euripidész „An­tiopé” című tragédiájának töredékeire épülő – kantáta előadására és bemutatnak, sőt, meg is szólaltatnak egy ókori, rekonstruált hangszert, az egykor a mediterráneum területén használt, fuvolához hasonlító auloszt, amely Nagy Márton hangszerkészítő munkáját dicséri.



– Öt egyetemen foglalkoznak Magyarországon ókortudománnyal és velük együttműködésben húsz éve rendezünk országos konferenciát – mondta dr. Kárpáti András, a PTE BTK Klasszika-Filológia Tanszék vezetője. – Izgalmas, hogy ekkora az érdeklődés és immár nem csak PhD-hallgatók, hanem mesterszakosok, sőt egészen fiatalok is felfigyeltek a rendezvényre. Az, hogy az ókor ennyire vonzza az ifjúságot, azt is bizonyítja, hogy az ókortudomány nem poros, senkit nem érdeklő dolgokról szól, hanem hozzánk, a ma emberéhez is – foglalja össze a tanszékvezető.



Az ingyenesen, bárki által látogatható előadásokon a szekciók között az egyiptológiával kezdve az asszirológián át a hebraisztikáig és az ókori Indiáig hallhatnak előadásokat a téma iránt érdeklődők.



A maga korában modern zeneszerzőnek számító Euripidész fennmaradt zenetöredékeiből összeállított kantáták és a rekonstruált aulusz hangja péntek este 20.30 órakor a Zsolnay Negyedben, a PTE Műveszeti Kar, Liszt Ferenc Hangversenytermében lesz hallható.





Nyílik a kert



Rövid kihagyás után idén 14. alkalommal kerül megrendezésre a Dísznövény-kiállítás és -vásár a szokott helyszínen: a Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjében. A hagyományos esemény a hétvégén lesz, szombaton és vasárnap egyaránt 10 és 18 óra között fogadják az érdeklődőket. Az eseményen a kiállítók növényeinek és a Botanikus Kert gyűjteményének megtekintése mellett dísznövények és növényekből készült termékek vásárlására is lesz lehetőség.