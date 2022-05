– Mi inspirálta arra, hogy Pécsről írjon regényt?

– Gyerekkoromban sok időt töltöttem nyaranta a városban nagymamámnál, és már 16 éves korom körül elkezdett érdekelni Pécs története. Már ekkor elhatároztam, hogy könyvet akarok írni róla. Három éve kezdett realizálódni ez a korai álmom, amikor elnyertem a Magyar Művészeti Akadémia hároméves ösztöndíját egy Pécs-regényre. Az írórezidencián már csak az utolsó simításokat végeztem, és egy esszé is született a témában.

– Részletesen vizsgálta Pécs itáliai kapcsolatait. Mire jutott?

– Hosszasan kutattam a történeti forrásokat és világossá vált, hogy az egykori limesen belüli városok közt máig erős összekötő kapocs a római örökség, ami megmutatkozik például a térszerkezetükben is. Pécs is római alapítású város, de a középkorban is jelentős volt az itáliai kötődés: a katedrális építése során számos lombard és észak-itáliai mester érkezett. Az egyetemre is több itáliai tudóst hívtak oktatni. Janus Pannonius humanista kapcsolatrendszere már senki előtt sem ismeretlen, míg a könyvtáralapító, Ludovico Antonio Muratorival levelező Klimó György az itáliai reformkatolikus mozgalomhoz kötődött, de ő volt az is, aki alatt a város római múltját és Janus Pannonius örökségét szisztematikusan kutatni kezdték, és ezzel megjelent a római, valamint a humanista múlt a város identitásában.

– Mennyiben fiktív a készülő regény?

– Rengeteg forrást és szakirodalmat olvastam a kutatás során, így megjelennek valós személyek, mint Janus és Kimó, Idrísz baba, vagy épp Gázi Kászim. Máskor a történelem marginális alakjai kaptak szerepet, akik regényalakként jól „működtek”, például egy 18. század eleji, horvát sírásó, akinek a nevével a korabeli pestisjegyzőkönyvekben találkoztam.

– Az írás mellett fest, mégis történelemszakon diplomázott. Kiegészítik egymást a területek?

– Sokáig mindent szerettem volna egyszerre, de rá kellett jönnöm, nem lehet a művészi pálya mellett tudományos karriert is befutni. Viszont örülök, hogy történelmet, főleg kultúr- és szellemtörténetet is tanultam, ugyanis úgy vélem, akkor tudok érvényeset teremteni művészként, ha átlátom a tradíciót és azt, hogy az elődeim mit és miért csináltak.

Több műfajban is sikeresen alkot

Péntek Orsolya Budapesten született, de családja pécsi és zágrábi kötődésekkel is rendelkezik. Eddig egy, az Osztrák-Magyar Monarchiától a napjainkig tartó időszakot átfogó regénytrilógiát publikált, de esszéíróként és képzőművészként is ismert. Úgy véli, az alkotási folyamat komoly koncentrációt igényel, mely során az embernek meg kell tanulnia kibontakoztatni a benne megfogalmazódó belső élményt. A Pécsről írt regénye szintén a Kalligram Kiadónál fog megjelenni, várhatóan az év végén. Kiállítása legközelebb decemberben lesz a fővárosi Eötvös10 Művelődési Házban, ahol kollázsokat mutat majd be.