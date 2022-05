A filléres, eldobható (és eldobandó) előregyártott olvasószemüvegek közel húsz éve jelentek meg a repülőterek butikjaiban. Kifejezetten azzal a céllal, hogy a szemüvegét otthon felejtő utas a New York Times híreit ne kényszerüljön nélkülözni a Washington-Chicago járaton töltött hetven perc alatt sem. A szakemberek szerint erre a célra tökéletesen alkalmas az előregyártott, készen kapható dioptriás olvasószemüveg.

A biznisz azonban itt nem állt meg. Ma már multifokális szemüveg is kapható készen, mindenféle csodabevonattal, különböző színben, méretben és akcióban, gyakorlatilag fillérekért. A kínálat számottevő úgy az internetes webshopokban, mint a hazai élelmiszer-áruházakban.

Zsilka Sándor opometrista szerint, ez utóbbi már a „butaság omegája”. A szakember indoklásában kitért a szemvizsgálatok összetettségére is.

– Elöljáróban szögezzük le azt a tényt, hogy nincs a világon két egyforma emberi szem. Amikor látáskorrekcióra van szükség, akkor csak alapos szemvizsgálatot követően kerülhet sor a megfelelő szemüveg felírására. A szemvizsgálat pedig meglehetősen sokrétű dolog: feltérképezi az érintett személy látásra – olvasásra, monitorhasználatra, autóvezetésre – vonatkozó gyakorlatát, a szem felszínének görbületét, kiméri a szükséges dioptria-korrekciót és meghatározza a pupilla helyzetét. Mi például sokmilliót öltünk pusztán abba a gépbe, ami a szem vizsgálatakor a választott keretbe bejelöli pontosan az érintett pupillájának helyzetét.

Az talán kevéssé tudott, hogy az emberiség zömének nem egyforma a két szeme, azaz szinte mindig eltérő a két szem látásjavításának mértéke, esetenként jellege is. Itt nem csak a dioptriáról beszélek; van, akinél a két szem, illetve a szaruhártya felszíne nem egyformán domborodik. A szem görbületi korrekcióját szolgálják az ún. cilinderes szemüveglencsék.

A szemüvegek lehetnek közellátók, köztes fókusztávolságúak, és távollátók – kinek milyen korrekció vált szükségessé. Tudni kell, hogy például egy olvasószemüveg esetében pluszmínusz – hozzávetőleg – tíz centiméter a mozgástér. Így aztán, ha valakinek az a szokása, hogy 35 centiről olvas, akkor neki a felírt szemüveg 25 és 45 centis intervallumban biztosít éles képet. Ezért szükséges szemvizsgálatkor feltérképezni a gyakorlati szokásokat is. A multifokális szemüvegek lencséjét egy nagy precizítású csiszolás osztja fel, lehetővé téve egyetlen szemüveggel a többszörös funkciót: alul közeli (olvasó), középen köztes (monitorhasználat), a szemüveglencse felső részén pedig távoli (autóvezetés).

A készen kapható dioptriás szemüveget az emberek leveszik a tárolóról, felteszik és az ott elhelyzett olvasótáblát próbálgatva általában elégedettek az eredménnyel. Fel sem tűnik nekik, hogy a szemüveg pontatlanságát a testhelyzetükkel korrigálják. Addig helyezkednek, amíg a kép nem lesz megfelelően éles. Otthon aztán kiderül, hogy a könyvet, újságot, monitort már a szokásai által rögzült távolságokból nézi és itt már bukik a mutatvány.

– A fentiekből talán kitűnik, hogy egy megfelelő szemüveg elkészítése minimum egy tucat paraméter megállapítását teszi szükségessé, így az „eldobható” szemüvegek valóban eldobandók, amint az a példaként említett repülőgép megérkezett Chicagóba – javasolja Zsilka Sándor optometrista.

Az előregyártott dioptriás szemüvegekről a szemész szakorvosoknak is sommás véleménye van. Dr. Dorn Klára szerint a boltban kapható szemüvegek arra valók, hogy a vásárló akkor is el tudja olvasni az árucikkeken szereplő apróbetűs részeket, ha otthon felejtette az olvasószemüvegét. A doktornő még ennél is praktikusabbnak és olcsóbbnak tartja azt a megoldást, ha olvasószemüveg hiánya esetén a kuncsaft telefonjával lefényképezi az olvasnivalót, majd a telefon kijelzőjén a szöveget felnagyítja.

– Egy távol-keleti felmérés szerint ma már a tinédzserkorú gyerekek mintegy kilencven százalékánál szükséges lehet a látáskorrekció – mondta Dr. Dorn Klára szemész szakorvos. – Ez a döbbenetes szám az idők során kialakult új életvezetési szokásoknak köszönhető. Napjaink gyerekei nem a játszótereken, vagy a réten rohangálnak, hanem a számítógép monitorát, vagy az okostelefon kijelzőjét figyelik naphosszat. A látásjavítás tehát szinte mindenkit érintő gyakorlattá vált, így jó lenne, ha az ezzel kapcsolatok szakszerű ismeretek is ennek megfelelően elterjednének. Igaz ugyan, hogy az emberi test okos, és jelzi, ha valami nem passzol; egy nem megfelelő szemüveg fejfájást, émelygést, szédülést okozhat, de a kellemetlen tüneteken túl, akár még látásromlást is eredményezhet, így a szemvizsgálat nélküli dioptriás szemüvegek használatát tényleg csak akut helyzetekben és rövid ideig javaslom.