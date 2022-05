A szulimáni római katolikus templom tornyába kihelyezett költőládát idén is macskabaglyok foglalták el. E pár már 2020-ban és 2021-ben is rendellenes színezetű fiókákat nevelt fel. Mindkét évben a kirepült 3-3 fiókából 2-2 mutatott melanisztikus vonásokat. Idén a tojó csak 2 tojást rakott. A kikelt fiókákon ezúttal is sötét tollazat fejlődött ki, tehát folytatódott a baglyok érdekes költési sorozata.