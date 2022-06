A saját és a Zsök Nkft. ügyvezetőjének leváltását is hentesmunkának nevezte a volt DK-s pécsi alpolgármester, Bognár Szilvia a legutóbbi közgyűlésen, aki kitálalt arról is, hogy milyen munkakörülmények uralkodnak Péterffy Attila pécsi polgármester irányítása alatt a városházán. Mint azt legutóbb mondta, úgynevezett mobbingban, munkahelyi lelki terrorban volt része: a levelezést megtagadták, elzárták az információk elől, kézi irányítás és „a hátsó füstös szobákban” megszületett szóbeli utasítások voltak jellemzőek. Bognár ellen pedig a PSN Zrt. milliós fizetést kapó vezérigazgatójának

– Máté János – tulajdonában lévő helyi MSZP-s lap indított lejáratást, ahogyan ezt megtették a momentumos Topán Lászlóval szemben is, amikor a szocialista körök érdekeivel szemben a saját lelkiismeretére, a választóknak tett esküjére hivatkozva vállalta fel a véleményét.

A szocialista párt igényeit kiszolgáló városi sajtóban pedig egy magánszemély családját is megtámadták, miután lapunk munkatársa kritikával illette a városvezetést. Péterffyt és MSZP-s köreit végletekig kiszolgáló propagandalapban egyébként is igyekeztek annak az ügynek az élét is elvenni, amikor Péterffy a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője, Vicze Csilla ellen indított pert. A bíróság előtt azonban Péterffynek nem sikerült azt bizonyítania, hogy valótlant állított volna róla a környezetvédő, amikor azt mondta, hogy hárommillió tonna fát égettek el az erőmű kazánjaiban Péterffy vezérigazgatói ténykedése alatt. A bíróság azt sem vitatta, hogy mindezt Vicze éppen a polgármester közléseire alapozva tette meg. Ennek ellenére a politikus nagy nyilvánosság előtt hazugsággal vádolta meg Viczét, aki azonban nem indított pert ellene, holott, jogászok szerint ezt megtehette volna. A politikus egyébként a bíróságokra is tett sértő megjegyzéseket, mert nem neki adtak igazat.

Péterffy lekezelő, arrogáns módon a legutóbbi közgyűlésen is „ordas hazugságnak” nevezte Bognár Szilvia kijelentéseit, de a durva személyeskedésen kívül érdemben nem cáfolta a politikus hölgy által elmondottakat. A fideszes képviselőket már korábban is „droidnak” nevezte, de az emberei sem fukarkodtak a durvaságokkal: Bánkuti István, a Tüke Busz vezérigazgatója például primitívnek és bunkónak nevezte a sofőröket – de ő legalább bocsánatot kért. Péterffy főátvilágítója, Bodnár Imre ügyvéd pedig a választások előtt fenyegetőzött – állítólag csak az ismerőseire értve –, hogy aki a Fideszre szavaz, azt ellenségként kezeli.

A polgármester különben a beiktatásakor még a közbeszéd megtisztítását emlegette, és azt, hogy a „régóta hiányzó nívót és stílust visszahozzák”. Kérdés, hogy valójában mire is értette a hiányzó stílust a szocialista párt köreihez közeli városvezető.