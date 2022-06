Régebben, amikor a füvet nyírták a parkolóban, mindig volt két alkalmazott, aki ponyvát tartott a parkoló kocsik elé, védve azokat a káreseményektől – írja olvasónk. – Ez a gyakorlat az elmúlt időben megváltozott, és komolyan aggódunk, hogy a fűkaszálások során nemcsak, hogy bepiszkolódnak az autóink, hanem anyagi kár is bekövetkezik.

A Melinda utcai autótulajdonosok levélben fordultak a Biokom Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Társasághoz, ám mivel nem kaptak választ aggályaikra, így lapunkhoz fordultak kérdéseikkel.

Mivel nem lehet tudni, hogy a változások mögött munkaerőhiány, esetleg új szakmai koncepció, netán szabályváltozás áll-e, ezért a Biokomhoz fordultunk kérdéseinkkel, hogy segítsenek kideríteni, mi áll a fűnyírásban bekövetkezett változás hátterében.

A Biokom Nonprofit Kft.-től megtudtuk, hogy a Kertváros nyugati területén – így a Melinda utcában is – alvállalkozó végzi a kaszálást. – Minden ilyen jellegű munka megrendelésekor írásban is megköveteljük az alvállalkozótól, hogy az autók védelmére kiemelt figyelmet fordítson, és a kivitelezés során ennek betartását lehetőségeinkhez képest rendszeresen ellenőrizzük – tudtuk meg Mészáros Ritától, a Biokom kommunikációs vezetőjétől.

– Az autók védelme a kaszálási munkák során nemcsak ponyvával oldható meg, hanem például paraván felállításával vagy alternáló kaszával, netán gyűjtőtartályos fűnyíró használatával is – avat be minket a szakmai részletekbe Mészáros Rita, akitől azt is megtudtuk, hogy egyrészt az mindig a kivitelezőre van bízva, hogy milyen szakmai megoldást választ, de másrészt a kivitelező felelőssége is az, hogy rendezze az esetlegesen bekövetkező káreseményt.

Érdeklődésünkre azt is elmondták a cégnél, hogy valóban érkezett a közelmúltban a vállalathoz észrevétel a Melinda utcából a ponyvatartás hiányáról, ám fűnyírással kapcsolatos konkrét kárigény még nem érkezett be a társasághoz.

– Az alvállalkozónk figyelmét felhívtuk a problémára, és a parkoló gépjárművek védelme érdekében körültekintőbb munkavégzésre utasítottuk – áll a Biokom panaszokra adott közleményében.