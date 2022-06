– Milyen benyomásokat szerzett a városról?

– Korábban nem jártam Európa e táján, csak Angliában és Párizsban. Magával ragadott a környezet. Részt vettem a püspökségi helyszíneken tartott idegenvezetésen. Csodáltam, milyen gyönyörűen megőrizték a múltbeli örökséget, e téren Indiában is lenne mit tanulnunk. Érdeklődve hallgattam a történetet az alagútról, amit a kommunista egyházüldözés idején búvóhelyként is használtak. Sokat tanultam Európa történelméről, a mesterképzést Amerikában végeztem, lenyűgöz a középkor és a reneszánsz művészete is.

– Min dolgozott az elmúlt egy hónapban?

– A város annyira megihletett, hogy közel tizenöt versem született az itt látottakról. Megörökítettem a gyönyörű otthonokat, a dombokat, a templomokat, a sok zöld területet és a szökőkutakat. Vezettem naplót is. Az utolsó simításokat végzem harmadik angol nyelvű verseskötetemen. A hindi mellett angolul is írok és számos verset – legyen az magyar, vagy bármely más nyelv – fordítok le angolból hindire. Több versem olvasható magyarul is.

– Milyen egyéb témák ihletik meg?

– Szerkesztek egy novelláskötetet a koronavírus kapcsán, hindi nyelven, ebbe én is írtam egy történetet. Indiában nagyon súlyos volt a járvány, sajnos sok kedves barátot kellett elveszítenem. Dolgozom egy regényen is, amely az Egyesült Államokban töltött több évemről szól, a kapcsolatomról az országgal, a volt férjemmel, az egyetemi képzésről és a hazautazás tapasztalatairól. Sokat írok feminista témákban, a női jogokról, a nők felé irányuló elvárásokról. Bár Indiában is több helyütt tapasztalok pozitív változásokat e téren, bizonyos területeken máig igen szigorú és anakronisztikus elvárásokat támasztanak a nők felé. Foglalkozom környezetvédelmi kérdésekkel is.

– Hathat az irodalom a társadalomra?

– Bizonyos mértékben igen. Nem egyszerű, de lehetséges. Az olvasás nagy hatással lehet az emberekre. Minden jó irodalmi mű, amit olvasunk árnyaltabb, kifinomultabban gondolkodáshoz vezet, végső soron segít jobb emberré válnunk. Idő szükséges, de a gondolatok képesek lehetnek forradalmat előidézni. Az utazásaim tapasztalatait megosztom az olvasóimmal Facebookon is, és örömmel látom, hogy sok értő olvasóra találtam.



Világszerte szerzett tapasztalatokat

Pankhuri Sinha Új-Delhiben Németh László könyvének hindire fordított bemutatóján értesült a pécsi írórezidenciáról Köves Margittól, a Delhi Egyetem tanárától. India és az Amerikai Egyesült Államok mellett élt Thaiföldön és Kanadában is. Számos szakmai elismerésben részesült, tavaly a Premio Besio Nemzetközi Költészeti Versenyen nyerte el a zsűri különdíját Olaszországban. Úgy látja, Magyarország és India között közös pont az egymás kultúrája iránti érdeklődés. – Fontos minden cserekapcsolat és párbeszéd, hiszen minden szempontból gazdagabbá tesznek minket – fogalmazta meg az írónő.