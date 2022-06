Csizi Péter korábban pécsi képviselőként két ciklust is eltöltött az Országgyűlésben.

Bár 2018-ban nem sikerült mandátumot szereznie, mégis újra helyet foglalhatott volna a T. Házban, mivel Balog Zoltán lemondása után a listás országgyűlési képviselői helyét Csizi Péter vehette volna át. Ő azonban akkor nem élt a lehetőséggel.

A pécsi politikus akkor úgy nyilatkozott a döntéséről, elvágva a találgatások fonalát:

- Óriási megtiszteltetésnek tartom az országgyűlési képviselőséget, ami Istennek hála kétszer is megadott. Azonban most úgy érzem, pihenésre van szükségem, szeretnék a családommal, a kislányommal is több időt tölteni. Minderre figyelemmel most nem kívánok képviselő lenni - fogalmazott 2018-ban.

Az azóta eltelt éveket egy állami nagyvállalat élén töltötte, mától pedig a Belügyminisztérium helyettes államtitkárává nevezte ki Orbán Viktor.