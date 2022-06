Májusban újabb világversenyen ért el sikereket a siklósi anya-lánya fodrász páros. Hollywoodban egy online versenyt rendeztek, amelyre a munkájukról képeket és videókat kellett küldeniük. Összessen hat számban indultak. Jójárt Natasa Emese juniorkategóriában indult.

Ezt a kategóriát azoknak a frissen végzett fodrászoknak indították, akik maximum két éve végezték el az iskolát, Natasa itt mind a három számban első helyezett lett: Poster Wedding hairstyle on long hair-Lady category – menyasszonyi haj hosszú hajon, Poster Halloween Hair, Poster Hairstyle in the Avantgard style. Édesanyja, Jójártné Szeibert Natália masterkategóriában indult, amelyben azok indulhattak, akik régebb óta dolgoznak a szakmában. Natália 2022-es férfi full fashion számban első, titkárnői frizura, valamint hosszú hajból esküvői frizura készítésében második helyezést ért el.

– Felemelő érzés egy kisvárosból, Siklósról anya-lánya párosként ekkora sikereket elérni úgy, hogy mindent ketten csinálunk – mondta Jójártné Szeibert Natália. A mesterfodrász elárulta, már készülnek az újabb versenyekre, bízva a további sikerekben, mert mint fogalmazott, mernek nagyot álmodni.