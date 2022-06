A nemzeti oldal politikusa, Barkóczi Csaba a Zsolnay Kulturális Negyed előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy várják a pécsi Művészeti Tanács véleményét arra a legújabb pécsi botrányra, amely a Zsolnay Örökségkezelő vezetése körül történt.

- Valódi lejtmenetet tapasztalhatunk meg, amikor Péterffy Attila átvette város vezetését, a Zsolnay-negyed felügyeletét is Páva Zsolt polgármestertől, akkor Vincze Balázs nemzetközi szinten is elismert, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Harangozó Gyula-díjas balettművész vezette az intézmény. Őt egy századrangú kulturális szervező, majd egy autókereskedő, most pedig a cég korábbi karbantartója követte - mondta. - A Művészeti Tanácsból eddig hárman szólaltak meg az ügyben, de Horváth Zsolt, P. Müller Péter, Beck Zoltán, Fabényi Júlia, Pinczehelyi Sándor és Ágoston Zoltán is elmondhatná a véleményét, hogy mit gondolnak a Péterffy Attila-féle kultúrpolitikáról, ami azzal jellemezhető, hogy a kulturális intézmények élére a polgármester az egyszázalékos törpepárttá váló MSZP háttérembereinek kérésére nevez ki embereket.

Megjegyezte, azt szeretné, hogy a hallgatásukkal tovább ne asszisztálnának ehhez az ámokfutáshoz, nemcsak zárt ajtók mögött, hanem nyilvánosan vállalnák a véleményüket.

Kérdésre válaszolva azt is közölte, hogy mindennek hatása lehet a közelgő fesztiválokra, így a Fényfesztiválra is, hiszen a korábbi karbantartó irányítja a több milliárdos éves költségvetésű intézményt, amely egy több száz millió forintos rendezvényre készül.

-Vannak kétségeink, hogy a szakmai irányítás megfelelő lesz. De nemcsak szakmai kérdések merülnek fel, a pénzügyi elszámolás tekintetében is vannak aggályaink, és azt szeretnénk, hogy a Fényfesztivál szervezői tételesen elszámolnának azzal, hogy kiknek milyen megbízásokat juttattak. Ha igazak azok az állítások, amiket a távozó igazgató megfogalmazott, akkor az MSZP egy pénzszivattyúként igyekszik használni ezeket a programokat.

Mint ismert, Péterffy által kinevezett Bleszity Pétert viharos gyorsasággal menesztette a baloldal a kulturális cég éléről arra hivatkozva, hogy egységes álláspontot akarnak képviselni a kormánynál, de neki komoly konfliktusa volt a Pannon Filharmonikusok igazgatójával, Horváth Zsolttal. Bleszity ezt azonban cáfolta, ráadásul a kormánnyal 2016-ban kötött, fennálló 10 éves szerződés is csak évek múlva jár le.

A Művészeti Tanács vezetője Ágoston Zoltán, ő a polgármestert a választáson indító politikai szerveződés, a Mindenki Pécsért Egyesület egyik alapítója volt. Akkor lépett ki az egyesületből, amikor Péterffyt súlyos baloldali kritikák is érték és a polgármestert a tagok egy része ki is akarta zárni a szervezetből.