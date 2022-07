Egy napra elugrottunk hát a tó déli partjára, hogy megnézzük, mennyiért is juthatunk hozzá a közkedvelt ételhez. Célpontnak a pécsiek, baranyaiak egyik kedvelt helyét, Fonyódot néztük ki, időpontnak pedig június utolsó hetének egyik hétköznapját választottuk. Abban bíztunk, hogy ebben az időszakban már igazi strandidő lesz, de a tömeggel még nem kell számolni.

Így is lett. A reggeli vonaton kényelmesen el lehetett férni, és az állomáshoz közeli strandon is könnyen találtunk árnyékos helyet. A belépőjegy 2800 forintba került három felnőtt és egy gyerek részére. Cserébe kulturált körülményeket kaptunk, csapatunk legkisebb tagja pedig élvezhette a vizes játszóteret.

Délben aztán eljött az igazság pillanata: elindultunk a móló melletti térre, ahol egymást érik az éttermek. A sima lángost az egyik helyen 950 forintért kínálták, ha már sajt vagy tejföl is kerül rá (netán mindkettő), akkor általában 200-300 forinttal kérnek többet érte a különböző falatozókban.

Egyik ismerősünk kicsit arrébb, Balatonmáriafürdőn 900 forintért evett egy feltét nélküli lángost. Tapasztalataink szerint emelkedtek az árak tavaly­hoz képest, de semmiképpen sem általános, hogy ilyen ételt csak több ezer forintért lehet enni, mint azt egyes orgánumok híresztelték az elmúlt időszakban.

Persze, a lángoson túl is van élet, és ez is drágább, mint egy évvel ezelőtt volt. Pizzát 2630 forintért kaptunk, a gyerekeknek szánt menü ára 1750 forint volt. Egy korsó csapolt Pécsi Prémium Lager sörért 950 forintot szurkoltunk le. A strandon egyébként ugyanennyit kértek a Soproniért is. Egy másik helyen a korsó Arany Ászok 750-be kerül. A móló mellett menüt is fogyaszthat az éhes strandoló, a három fogásért 1950 forintot kérnek el.

Összességében elmondható, hogy az élet drágább lett a Balatonon is, de a szabadstrandoknak, vagy éppen az évek óta nem emelt vasúti jegyáraknak köszönhetően – a hosszabb nyaralások mellett – továbbra is adott a lehetőség a viszonylag pénztárcabarát egy-egy napos fürdőzésekre is.