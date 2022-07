Néhány hete vált bizonyossá hivatalosan is, hogy nem egyszerű városi legenda az, hogy nyáron is fűthetnek a pécsi buszokon. A Bama.hu egyik olvasójának ugyanis bevallották, hogy ilyesmi is előfordulhat, amit a cég vezére is megerősített, de leszögezte, igyekeznek megoldani a problémát.

Újabb pécsi panaszos arról számolt be, hogy július 8-án reggel 9 órakor az egyik helyi járatos buszon több mint 30 fok volt odabent, míg kint 22 fok volt. Az ablakok nagy része nyithatatlan volt, a fűtés ellenben működött.

„Azt sem értem, hogy télen miért kell a buszokat szobamelegre fűteni, hiszen az utasok föl vannak öltözve, és a vezető nem csak rövidujjú ingben tudja irányítani a buszt. De ez a nyári fűtés azért túlzás…" – írta posztjában a pécsi polgár, aki még képeket is csatolt a szóban forgó Volvo buszról a bejegyzéséhez.