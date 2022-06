Postabontás 10 órája

Olvasói levél: a fűtést nem a sofőr szabályozza

A DN SMS-rovatában többen is panaszkodtak a Tüke buszra, miután a buszokon nyáron, a rekkenő hőségben is sokszor megy a fűtés a klíma helyett. Többen szóvá tették azt is, hogy a cég nem ad erre a kellemetlen, az utazási körülményeket jelentősen megnehezítő jelenségre magyarázatot, illetve nem keres megoldást - olvasható a levélben.

Nos, én is megelégeltem a helyzetet, nemrég írtam egy panaszlevelet e-mailben a közlekedési társaságnak és kaptam is egy választ, amelyben ismertették az autóbuszok utasterének fűtésével kapcsolatos tudnivalókat. Eszerint a „Volvo típusú autóbuszok fűtését egy szelep vezérli, ami a kinti hőmérséklet figyelembevételével működik.” Mint írják, „manuálisan beavatkozni a működésébe nem lehet”.

A Mercedes típusúaknál pedig a válaszlevél szerint a motortérben lehet elzárni a fűtéscsapot, amit a buszvezető a fül­kéjéből vezérelni nem tud. Időhiányra hivatkozik a közlekedési társaság – azt írják, hogy egy-egy elvégzett járatot követően a sofőrnek bizonyos esetekben nincs ideje arra, hogy ezt a fűtéscsapot elzárassa. Egyúttal megjegyzik azt is, hogy a kora reggeli és a késő esti órákban a fűtésre igény mutatkozott az utasok részéről. Összegezve: a Volvo buszokon nem tudják szabályozni a fűtést – gondolom azért megy ezeken, mert elromlott a szelep és nem javítják meg –, a Mercedeseken pedig egyszerűen időhiányra panaszkodnak. Közben sokszor járatok maradnak ki.

