A városházi és a városházához közel álló sajtóra több tízmillió forintot költenek, amelyekben rendszeresen tesznek közzé névtelen írásokkal lejárató cikkeket akár jobboldali, akár számukra kegyvesztetté vált baloldali politikusokról. Ezek a termékek folyamatosan kiszolgálják annak a szűk érdekcsoportnak a szándékait, amelyek 2019 októbere óta egyre nagyobb befolyásra tettek szert a pécsi városházán. Ennek ellenére, vagy éppen e mellett is, szerdán a jogi és ügyrendi bizottság elé egy újabb, hasonló profillal is rendelkező cég létrehozásának ügye került. A vállalatot a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. berkein belül Pécsi Létesítmény­üzemeltető Kft. néven alapították meg, vezetőjének díjazás nélkül Szabó Szilárdot választották meg, aki egyébként akár évi 38 millió forintos fizetést is zsebre tehet a prémiumokkal együtt.