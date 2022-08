Az is látható, hogy ez a problémafelvetés korántsem csupán a popzene, hanem kortárs társadalmaink sajátja általában: a nyilvános kommunikáció terei, tartalmai és retorikája egyre inkább zavarba hozza az értelmezőt. Azt hiszem, a popzene a társadalmi kommunikációnak hangsúlyos része, mi a ZEN-ben ennek értelmezésére teszünk kísérletet.”

Mindenkit várnak

„A ZEN minden kurzusa szabadon látogatható. A hallgatók kreditért tudják felvenni, és bármelyik karról, szakról jelentkezhetnek. Ez az egyetemnek azzal az üzenetével is összefügg, ami szerint az értelmiségképzés nem egyszerűen egy adott szaktudomány szűken vett mély ismerete, hanem általában a világról való tudásról is szól, jóval szélesebb tájékozottságot feltételez. A ZEN az egyetemi integrációnak is fontos eleme: a szervezeti és tudományos határokat feloldva vesznek részt a kurzusokon a hallgatók, tanítanak benne oktatók. Mindössze annyiban exkluzív egy-egy kurzus, hogy van olyan létszám, ami felett már nem kivitelezhető egy-egy óra, ez jelenthet limitet. Aki szeretne eljönni, az bátran tegye meg!”