Számos nagyobb beruházás zajlik, illetve fejeződött be a baranyai kisvárosban. Elkészült a bölcsőde, lassan átadják az uszodát, befejeződött a Dózsa György utca aszfaltozása, és nekiálltak az új fedett piac építésének.

Az elmúlt időben több negatív jelzést kapott a polgármester, aki nem akart szó nélkül elmenni a felvetések mellett, így úgy döntött, közösségi oldalán válaszol az észrevételekre.

– Ahogy jogászként, úgy polgármesterként is mindig ragaszkodni fogok ahhoz, hogy a közös dolgainkat tisztán és világosan lássuk. Csak így kerülhetünk a lehető legközelebb az igazsághoz, legyen szó bármilyen ügyről is – említette meg bejegyzésében Jusztinger János. Válaszában kitért az uszoda építésére is, mint írta, ez egy állami beruházás, az állam építi és üzemelteti majd az új létesítményt. Az önkormányzat a telket adta a beruházáshoz, biztosította a közműrákötést, továbbá a kapu és a kerítés építését vállalta, amit teljesített is.