Az ember néha egészen másra számít, mint amit kap. Így volt ez a Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivál esetében is, amelynek a nyitó estéjén volt szerencsénk részt venni. S valóban szerencsénk volt, mert olyasmit láttunk, amit másutt csak egész ritkán: csillogó szemű fellépőket, kicsiket és nagyokat, a másikra kíváncsi és a másikért szorító tánccsoportokat, a lépéseket ellesni vágyó, meglepően szép számú közönséget, a szemünk előtt feltámadó ihletet, a művészet megfoganását.

Azt persze nem tudjuk s nem is tisztünk megítélni, hogy a nívó a hozzáértő, kényes ízlésű kritikusok tetszését elnyerné-e vagy sem, de nem is ez a lényeg, mert itt nem csillagok születnek, hanem csillagok ragyognak. Szerényen, magától értetődően, mivel természetüknél fogva ilyenek, s nem is akarják másnak mutatni magukat, mint amilyenek valójában.