– A meglátogatott országok fenntarthatóságáról kibővítettem tudásomat, illetve a Dubai Expo által még több ország kultúrájával találkozhattam – vélekedett Rétei Regina. – Mivel csak angolul kommunikáltunk, így a nyelvtudásomat is fejlesztettem. A hajóséletet is nagyon különleges volt megtapasztalni, főképp úgy, hogy Shabab Oman II a haditengerészet hajója. Életre szóló barátságokat kötöttünk ott a diákokkal, a professzorokkal, valamint a hajó legénységével is. Ténylegesen úgy éreztük, hogy egy család vagyunk.

Persze nem volt minden fenékig tejfel, kihívásokból is jutott bőven. Hozzá kellett szokniuk a haditengerészeti rendhez, így minden percük pontosan be volt osztva. Továbbá az internet-hozzáférés is csekély volt, így az egy hónap alatt ritkán tudták tartani a kapcsolatot a családdal, barátokkal.

Mindennek ellenére Rétei Regina elmondása szerint élete egyik legjobb hónapján van túl.