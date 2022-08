Újra együtt 56 perce

Saját fesztivállal tér vissza a Kispál és a Borz együttes

Ha több lépésben is, de visszatért a Kispál és a Borz zenekar. Kispál, Lovasi és társai a Fishing On Orfű helyszínén, a Panoráma Campingben augusztus 25-én, 26-án és 27-én minifesztivállal, a Kispál on Orfűvel jelentkeznek.

Résen kellett lenni, mert a hagyományoknak megfelelően elővételben elfogyott a legtöbb jegy, az egyik napra azonban még nyitott a bemenetel. A Kispál és a Borz amúgy elbúcsúzott tizenkét évvel ezelőtt közönségétől hatalmas koncerttel a Szigeten, meg az orfűi nagyparkolóban is. Aztán pár éve mégis visszatért a Fishingre a zenekar, s négy év alatt négy részletben előadta teljes életművét: az összes megjelent lemez teljes anyagát (ebből is hat éve volt az utolsó koncert). Ám itt kiderült, a közönség nem akarja végleg elengedni a csapatot, így most az együttes saját önálló fesztivállal jelentkezik. Mi több, új dalokat is ír, a Rózsaszín című számuk már március óta elérhető a neten. Persze az mindig sarkalatos kérdés, hogy miként áll fel a csapat. Nos, a 2022-es felállás így néz ki: Kispál András, Lovasi András, Dióssy Ákos, és Bajkai Ferenc (a Kiscsillag dobosa). Hogy miről szól a Kispál on Orfű? Négy helyszínen (Nagyszínpad, Amondó Színpad, Borfalu, A tűzhöz közel) 28 előadásból. Döntően olyan bandák érkeznek majd Kispálékon túl, akik az alternatív szcénából leginkább Lovasiékkal kompatibilis zenéket játszanak. Lesz egyébként egy augusztus 25-i főpróbanap is, de ez meglehetősen szűkkörű esemény, mindössze 300 embert engednek be rá. Az igazi fesztivál péntek-szombaton, 26-27-én következik, első nap kizárólag akusztikus koncertekkel. Kispál András és Lovasi András duója mellett fellép ekkor az Aranyakkord, a Csaknekedkislány, Beck Zoli, Bérczesi Róbert, a Platon Karataev két frontembere, Leskovics Gábor és még sokan mások. Szombat lesz az igazi nagy koncertek napja, természetesen a Kispál és a Borzzal, no meg a Galaxisokkal, a Ricsárd­gírrel, az Analog Balatonnal, a Tudósokkal, A kutya vacsorájával, a Kinopuskinnal és az Üllői Úti Fuckkal. Amúgy minden egy laza kezdeti, barátságos Fishingre emlékeztet majd, mert a látogatói létszámot meghúzták hét­ezer főben. S akik műsorral jelentkeznek még: hallhatjuk a Felevadat (Müller&Kirschner Pétert), Püspöki Petit, a Gidnim’Rémet, Szűcs Krisztiánt, Beck Zolit, a Jazzékiel egy részét, továbbá Wéber Zsuzsit és Dörnyei Szabit is.



