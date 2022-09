Lapunkban többször olvashattak már arról, hogy az állatvédő szervezetek áldatlan állapotokat tapasztal Baranyában az állattartást illetően. A felelősségtudat hiánya gyakori sajnos megyénkben is. Az állatmenhelyek tele vannak, s már a gazdasági helyzet nehezedése előtt is egyre többen dobtak ki, hagytak magára kutyákat, macskákat. Ennek érdekében az örökbefogadás és a felelős állattartás témáiról tartanak előadást és nyílt fórumot a Hachiko Állatvédő Egyesületnél Szabolcsfaluban, szeptember 22-én 14 és 17 óra között a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság rendőreinek közreműködésével. A rendezvényre minden érdeklődőt várnak, több iskolának is küldtek meghívót. A Hachiko rendszeres együttműködő partnerei a rendőrségnek, s szükség is van erre a kapcsolatra, ugyanis gyakran találkoznak súlyos állatkínzási esetekkel.