Az ősz a kuponakciók ideje, a hatóság is rendszeresen folytat ebben az időszakban célzott ellenőrzést – a fogyasztóvédők javaslata, hogy a vásárlók előzetesen tájékozódjanak a részletekről, tervezzék meg, hogy mi kerül a kosarukba.

A leggyakoribb panasz, hogy a vevő számára nem egyértelmű, mely árucikkekre és milyen mértékben vonatkoznak a kedvezmények. Az is sokszor okoz bosszúságot, hogy az akciós termékből kevés van készleten, és ez pillanatok alatt el is fogy. Ezekben az esetekben lehet kérni jegyzőkönyv felvételét, amelyet a hatóság kivizsgál.

Fontos tudni, hogy az árleszállítások révén olcsóbban megvásárolt termékekre, szolgáltatásokra ugyanúgy az általános szavatossági, jótállási előírások és panaszkezelési szabályok vonatkoznak, mint a teljes árú portékákra. A magazinokból, reklámújságokból kivágható, honlapokról, alkalmazásokból letölthető kuponokon azonban sokféleképpen tüntethetik fel a kedvezmény mértékét – van, hogy az árleszállítás százalékát jelölik meg, de gyakori, amikor egy termék áráért kettőt adnak, vagy egy árucikk megvételéhez egy másik kedvezményesen, vagy ajándékba jár. Előfordul az is, hogy a kupon csak egyes márkákra, vagy csak a megjelölt termékekre vonatkozik, illetve csak bizonyos vásárlási összeghatár felett váltható be. Ezekre az információkra fontos odafigyelni, a tudnivalók lehet, hogy kis betűvel szerepelnek az akciót kínáló kártyán.

A szakemberek mindemellett arra hívják fel a figyelmet, hogy a kuponnal való vásárlás során mindig ellen­őrizzük, hogy levonták-e a kedvezmény összegét. Az akciósan vett termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén először mindig az üzlettel vagy a webáruház üzemeltetőjével érdemes felvenni a kapcsolatot, és ha nem sikerül a megegyezés, a fogyasztóvédőkhöz lehet fordulni.

Az ár a jótállást is befolyásolja

Mint ismeretes, 2021-től új, sávos jótállási szabályok érvényesek hazánkban, amelynek a lényege, hogy minél drágább egy termék, annál hosszabb kötelező jótállási idő vonatkozik rá. A fogyasztó részéről jogos elvárás, hogy a drágább portéka működőképességét, megfelelő minőségét hosszabb ideig garantálja a gyártó, a forgalmazó. A jótállás korábban egységesen egyéves időtartama ennek megfelelően százezer forint feletti eladási árnál a kétszeresére, 250 ezer forint felett pedig a háromszorosára nőtt. – A kuponok vagy más akciók esetén érvényesíthető kedvezmények miatt azonban egy-egy nagyobb összegű árucikk lejjebb csúszhat az árazási sávban – hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelem.

Ha tehát valaminek az ára az akciónak köszönhetően csökken, akkor elképzelhető, hogy a jótállás ideje is mérséklődik. A sávos jótállás tehát azt is jelenti, hogy a kereskedő az árcsökkentéssel nemcsak a vevőinek kedvez, hanem saját jót­állási kötelezettsége időtartamát is rövidítheti.