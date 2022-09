A háború és az elhibázott uniós szankciós politika okán elszabadult energiaárak miatt a kormányzat családonként nagyjából 150 ezer forintnyi rezsiköltséget vállalt át azzal, hogy az átlag alatti fogyasztók számára rögzítette a rezsidíjakat az áram és a gáz esetében.

A pécsi városházán ellenzékben lévő Fidesz frakció vezetője, Csizmadia Péter csütörtöki sajtótájékoztatón közölte, hogy miután több hazai városban is további segítséget nyújtottak az önkormányzatok a lakosoknak, erejéhez mérten Pécsnek is ki kell vennie a részét ebben. Várták, hogy a baloldali pécsi városvezetés is reagáljon helyzetre, de erre eddig nem került sor.