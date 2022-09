Indul hamarosan a felsőoktatás, a diákok nagy része ebben az időszakban kutat kiadó lakások után. A megfelelő bérleti szerződéseken kívül a közművekkel kapcsolatos ügyintézésre is figyelni kell: a villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet fogyasztó személyében bekövetkezett változást be kell jelenteni a szolgáltatónál. Ennek elmaradása komoly anyagi következményekkel is járhat, a rezsivel kapcsolatos elszámolási problémákat pedig utólag már nehéz orvosolni. – Általános szabály szerint a felhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül kell bejelenteni – hangsúlyozza a MEKH. Ezt akkor is meg kell tenni, ha bérbe veszünk vagy bérbe adunk egy ingatlant. Fontos az is, hogy ne csak akkor figyeljünk a bejelentési kötelezettségre, amikor beköltözünk, hanem kiköltözőként is gondoskodjunk arról, hogy lekerüljön a nevünkről a felhasználási hely szerződése.

A bejelentés módjáról a szolgáltatók honlapjain megtalálhatók a szükséges tájékoztatók, de az ügyfélszolgálatokon is kérhető információ.



– A változás bejelentése a kormányablakok ügyfélszolgálatain és a https://e-bejelento.gov.hu/ weboldalon indított elektronikus ügyintézés segítségével is elintézhető. A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre a https://magyarorszag.hu oldalon keresztül is mód van, az ott publikált űrlapok segítségével

–közölte a hivatal.

A bérleti jogviszony szolgáltató felé való bejelentésére több lehetőség is van. Általában kérhető, hogy a bérlő „eltérő fizető” státuszt kapjon, így a tulajdonos továbbra is szerződő fél marad, azaz ő rendelkezik a felhasználási hely szerződésével. Megoldás lehet az is, hogy a bérlő saját nevén köt szerződést, a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával. Ez esetben javasolt a tulajdonos részére állandó meghatalmazást adni a szerződés kezelésére vonatkozóan.



A mérőórákról fotó is készüljön!



Felhasználóváltás esetén kiemelten fontos a körültekintő átadás-átvétel, és a minden kockázatra kiterjedő bérleti szerződés megírása.

– Lényeges, hogy a felhasználóváltáskor történő elosztói helyszíni ellenőrzés során – ami a bérlő és a bérbeadó érdekét egyaránt szolgálja – a mérőhelyet sérülésmentesen, hiteles mérőkkel és ellenőrzött mérőállással vegye át az új felhasználó – áll az ilyen esetekre szóló szakértői ajánlásban.

Javasolt továbbá, hogy a bérlemény átadáskor készüljön jegyzőkönyv, ami tartalmazzon minden olyan adatot, amely alapján a szerződő felek, a felhasználási hely és a fogyasztásmérők adatai egyértelműen beazonosíthatók. A legjobb, ha az átvett mérőórákról egy fotót is készítünk.

Fontos tanács még a bérbeadóknak, hogy a havi lakbér kifizetését érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közleményrovatban feltüntetik a dátumot és a „bérleti díj” megnevezést.