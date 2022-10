Mohácson pénteken két helyen is tartanak megemlékezést és koszorúzást, a Kossuth Teátrumban a Brodarics Iskola tanulói mutatják be műsorukat az 1956-os forradalom kitörésének évfordulóján.

Pénteken délután három órakor a Tomori utcai Munkástanács-emléktáblánál beszédet mond Cserdi Áron alpolgármester és Olexa László, a MOFA Munkástanácsának elnöke, amit koszorúzás követ. Háromnegyed öttől a Somberek-Mohács-Palotabozsok fúvószenekar ad térzenét a Deák téren, majd az emlékműnél szintén koszorúkat helyeznek el.

Öt órakor a Kossuth Teátrumban a Brodarics Iskola tanulói mutatják be műsorukat. Az ünnepség szónoka Szekó Zsófia önkormányzati képviselő lesz.