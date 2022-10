Két ez idáig hibátlan alakulat mérkőzik meg egymással a labdarúgó megyei III. osztályú bajnokság Dárdai-csoportjában, így izgalmakból biztosan nem lesz hiány ezúttal sem.

Tizenhat összecsapást rendeznek a közelgő hétvégén, de egyértelműen a Dunaszekcső sátorhelyi vendégszereplése ígérkezik a legpikánsabbnak. Öt forduló után egyik csapat sem botlott, sőt, igencsak irigylésre méltó statisztikákat jegyeztek.

A Dunaszekcső tizenkilenc találatot szerzett, ráadásul csak ötször kapitulált. Ilyen számokkal nem is csoda, hogy dobogós helyen van jelenleg a klub, azonban a Sátorhely még ennél is jobban teljesít. A házigazda egészen hihetetlen módon, még csak gólt sem kapott, de ami még ennél is kimagaslóbb, hogy már 34 alkalommal volt eredményes.

A két együttes mögött is nagy harc várható, ugyanis a negyedik helyen tanyázó Babarc a Szajk otthonában vendégeskedik, így a győztes tovább tapadhat az éllovasokra.



Czibulka-csoport (13 csapat), 7. forduló

Október 8., szombat, 15.00

Bogád–Bányász.

Október 9., vasárnap, 15.00

Egerág–Hosszúhetény, Újpetre–Kökény, Orfű–Sásd, Szalánta–PTE PEAC III., Hidas–Szászvár.

Élcsoport: 1. Egerág 13 pont, 2. Gyód 13, 3. Hosszúhetény 11.



Csík-csoport (10), 6. forduló.

Október 9., vasárnap, 15.00

Lakócsa–Misinai Sasok, Hobol–Baksa, Szigetvár–Kishárságy, Nagydobsza–Szentlászló.

Élcsoport: 1. Vajszló 10 pont, 2. Kishárságy 9, 3. Misinai Sasok 7.



Dárdai-csoport (12), 6. forduló

Október 8., szombat, 15.00

Sátorhely–Dunaszekcső.

Október 9., vasárnap, 15.00

Báta–Borjád, Drávaszabolcs–Magyarbóly, Babarc–Szajk, Görcsönydoboka–Olasz, Geresdlak–Palotabozsok.

Élcsoport: 1. Sátorhely 15 pont, 2. Dunaszekcső 15, 3. Szajk 12.