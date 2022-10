Az egyik legnagyobb villamosenergia-fogyasztó a Tettye Forrásház Zrt., az áramigényének egy részét fedezni lehetne azokkal a napelemparkokkal, amelyek már két éve elkészültek, de azóta sem működnek. Csak ezzel félmilliárdos megtakarítás keletkezhetne – mondta Csizmadia, aki hozzátette: a megbeszélésen a városvezetők reményüket fejezték ki arra vonatkozólag, hogy ezek a létesítmények hamarosan üzemelhetnek. Egyben javasolta, hogy a Tettye Forráshát Zrt. további napelemparkokat telepítsen.

Elmondta azt is, hogy a kulturális, szociális és oktatási-nevelési intézmények számára is ridegebb és sötétebb időszak következik szűkített nyitva tartással, kevesebb áramfelhasználással. Ezzel együtt viszont a baloldali önkormányzat arra nem volt nyitott, hogy a baloldali holdudvar kiadásait csökkentsék, ami a városnak több száz millió forintba kerül.

– Ez az a pont, amikor nem lehet tovább tartani ezt a kiadást, őszintén szembe kell nézniük ezzel, de ez mindössze néhány embernek jelentene érdeksérelmet – közölte Csizmadia. Megemlítve, hogy a város igyekszik a rászorulóknak is segíteni, s bár a jobboldal hasonló javaslatát nem támogatták, e tekintetben partnerek lesznek.

A stratégiai célok között Ruzsa Csaba alpolgármester elmondta, hogy a szociális és kisgyermekes intézményeket zökkenőmentesen működtetnék, a közvilágítást közbiztonsági okokból nem korlátoznák, részleges lezárásokat vezetnének be a kulturális és sportintézményeknél.

Azonnali intézkedések

A 104 pontban gyors intézkedésként szerepel, hogy például a Polgármesteri Hivatal bizonyos munkaköreiben a pénteki home office lehetőségét vezetnék be – ezt másutt is vizsgálják –, tömbösítve adnák ki az év végén a szabadságot, a feladatellátást kisebb alapterületen látnák el.

Az önkormányzati szférára jellemzően és általánosan több intézményt, épületet is csak 20 fokos hőmérsékletre lehet majd csak felfűteni. A Polgármesteri Hivatalban a papírfelhasználást csökkentik, a Pécsi Ellátó Központ Bercsényi utcai korszerűtlen épületét értékesítik, a hűtésre használt klímák és egyedi fűtőtestek használatát korlátoznák, megtiltanák.

Bezárják a Boldogság Házát, a tv-torony és a Polgármesteri Hivatal díszkivilágítását a hét egyes napjain megszüntetik, számos intézményben a hétvégén is takarékoskodnának a fűtéssel nyitvatartási időn kívül. A Veress Endre Utcai Rendelőintézet esetében a nyitvatartási időt a betegforgalomhoz igazítják, így megrövidítenék két órával délután. A múzeumok esetében – a lehetőségek szerint – csökkentenék a hőmérsékletet a Zsolnay-kiállítás épületében, a Modern Magyar Képtárban, a Csontváry Múzeumban. A Szerecsen Patikát bezárják, valamint egyes kiállításokat csak bejelentkezés után lehet megtekinteni.

Az egyetemmel közösen fenntartott Tudásközpont nyitva tartását 42 órával csökkentenék, a Minerva Fiókkönyvtárat öt hónapra becsukják. A Zsolnay-negyed és a Kodály Központ hétfőtől szerdáig csak előzetes csoportos bejelentkezéssel lesz látogatható, ezeknél is szintén 20 fokos hőmérsékletet vezetnek be az emberi tartózkodásra alkalmas részeken, másutt alacsonyabb értékeket határoznak meg.

Kisebb-nagyobb művelődési házakat is érintik a korlátozások, a Szivárvány Gyermekházat is bezárhatják, korlátozzák a kisvasút üzemidejét, de még állatkertet érintően is lesznek bizonyos spórolások.

A Lauber Dezső Sportcsarnokra januártól lakat kerül egészen szeptemberig, aminek oka egyébként a régóta várt felújítás elindítása, a Várkői Sportközpontban négyhetes téli szünet lesz, a jégpályán lerövidítik a szezont, a Hullámfürdő vizét 25 fokra állítják be.

És amit még lehet

Középtávú célként megfogalmazták, hogy a közvilágítási lámpák egy részét lecserélik – ehhez kamatmentes finanszírozást is igénybe vennének – , a Tettye Forrásháznál is további energetikai fejlesztéseket hajtanának végre, ahogyan Pécsi Nemzeti Színházban is korszerűsítenék a világítást, itt 23 órától áramtalanítanak és rövidítik a díszkivilágítás óraszámát is.

A pécsi civil szervezetek és kisebb cégek számára a kormányzattal közös alapot hoznának létre, gyógyszertámogatást, valamint megélhetési támogatást vezetnének be, kibővítik a tűzifatámogatási rendszert, visszahozzák a Bursa Hungarica pályázatot. Pécsi munkahelyteremtő támogatásokat adhatnak a kisebb vállalatoknak, valamint segítséget nyújtanának energetikai korszerűsítést megcélzó pályázataikhoz.

A városvezetők különböző ingatlanértékesítésekből szeretnének nagyjából 630 millió forintos bevételt elérni, és az így befolyó pénzt energetikai korszerűsítésre fordítani, illetve ezzel is csökkenthetik a kiadásokat.

Az elképzelések között szerepel még a Hullámfürdő talajszondás fűtésének kialakítása – ez több évre szóló projekt lehet –, valamint a Kodály Központ hátsó parkolójának napelemmel történő fedése is.

Nem csökkentik a holdudvar kiadásait

Lapunk rákérdezett arra a felvetésre, amelyet a városházi jobboldali ellenzék is jelzett, miszerint a tervezik-e csökkenteni a biztosokra, tanácsadókra, ügyvédekre szánt kiadásokat, de erre azt válaszolták, hogy az előző városvezetés többet költött ilyen téren.

Másfél milliárdot hoznak össze

A teljes intézkedési csomaggal nagyjából 1,5 milliárdot tudnak megtakarítani első körben, a további fejlesztésekkel, valamint az áram- és a földgáz beszerzések folyamatos felülvizsgálatával, illetve vélhetően kormányzati együttműködéssel szeretnék még a fennmaradó közel 4 milliárdos többlet kiadást csökkenteni.