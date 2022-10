Ha a tanácsot sajnos nem is mindenki fogadja meg, hiszen hazánkban a KRESZ sem teszi kötelezővé, azt biztosan minden autós kívülről fújja, hogy tartós 7-8 fok alatt téli gumira kellene váltani. A nyári és téli abroncsok összetétele, rugalmassága, így tapadása különbözőképpen alkalmazkodik az út- és hőmérsékleti viszonyokhoz; és a statisztikák is igazolják, hogy a téli gumi kritikus helyzetekben baleseteket segíthet elkerülni.

Az energiaárak a gumiiparban fokozottan érvényesülnek, így biztosan nem javítja a még hezitálók döntését, hogy a ma leggyakoribb 14-15-16 colos méretkategóriában a tavalyi árak csaknem másfélszeresére készülhetünk. Kováts Zoltán, a Pécsett két gumiszervizt is működtető Marso Mecsek Kft. ügyvezetője típuspéldaként két népszerű méret árát kiragadva igazolja, hogy egy 175/65/14-es „átlag” abroncsot 13 helyett 20, míg a 205/55/16-ost 18 helyett 26 ezerért szerezhetünk most be. Ráadásul a szakemberhiány a gumis műhelyekbe is begurult: hiába lenne elegendő beállóhely és felszerelés, az immár előírt szakképzettségű gumijavítók hiányában a korábbi néhány napról sokhelyütt néhány hétre nőtt az előjegyzési idő.