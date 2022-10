Aztán a legutóbbi közgyűlésen nem is fogadta el az MSZP–DK–LMP–Jobbik alkotta koalíció a segítségnyújtásra vonatkozó fideszes javaslatot, csakhogy most pénteken a baloldal egy hasonló programcsomaggal állt elő, amelyről a pénteki, az energiatakarékossági intézkedésekről szóló közgyűlésen dönthetnek. A fordulatot az a „felismerés” okozhatta, hogy időközben az Orbán-kormány is bejelentette, hogy ilyen intézkedési terv alapján kaphatnak támogatást a városok, települések. Csizmadia Péter egyébként azt mondta, miután leszavazták kedden a javaslatát, bízik abban, hogy a baloldaliak a saját javaslatukat elfogadják.

Az energiatakarékossági csomag alapján egyébként nyitvatartásokat korlátoznak, épületeket zárnak be ideiglenesen, illetve a fűtést és a klímahasználatot is csökkentik, valamint ingatlanokat is eladnak. A baloldali városvezetés a tanácsadói, biztosi, tanácsnoki kifizetéseket, a megemelt cégvezetői fizetéseket nem korlátozza, valamint továbbra is három alpolgármestert fizet.