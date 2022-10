Volt olyan pécsi középiskola, ahol rendszeressé vált a bombariadó. Az iskola igazgatója ezt megelégelte, megunta. Úgy döntött, hogy a diákoknak szombat délelőtt kell bepótolniuk a bombariadók miatt elmaradt órákat. És láss csodát, a bombariadók egyszerre megszűntek. Egyes szóbeszéd szerint, a diákok egymás között elintézték a vitás kérdéseket, vagyis megtalálták a bejelentőt, aki úgymond egy kis „rábeszélés” után abbahagyta a telefonálgatásokat. Nemcsak Pécsen, de vidéki nagyvárosok iskoláiban is szokássá vált, hogy dolgozatíráskor bombariadót jelentettek be a rendőrség ügyeletére. Szigetváron a 1990-es évek elején egy fiatal fiú ügye került a bíróság elé, aki többször hívta a rendőrséget, hogy bomba fog robbanni az iskolában.

A bombariadó-fenyegetés sorában a bevásárlóközpontok sem maradtak ki. Az első ilyen eset 1993-ban történt. Abban az évben négyszer kellett kiüríteni a Konzumot, volt, mikor több mint 1500 embernek kellett elhagynia az épületet. A rendőrség, még ha tudja is, hogy vaklárma az egész – szerencsére eddig mindig az volt – kötelessége komolyan venni a bejelentést. Egy ilyen rendőrségi kivonulás, órákig tartó kutakodás nem kis pénzbe kerül, arról már nem is beszélve, hogy az intézményeknek, a vállalkozásoknak milyen káruk keletkezik.