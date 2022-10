Új tagjait és harmadik, 2021-es Open (avagy a világ nyitott tér a játékra) című lemezét mutatja be ma este az E78-ban a Barabás Lőrinc Quartet. A világzenét klasszikus futamokkal, az instrumentális popot jazzel elegyítő csapat mindig meglepi új hangzásokkal minőségi trombitaszólókkal a közönséget, s ez várható most is.